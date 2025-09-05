New York Times

Τη μυστική αποστολή των Navy SEALs, της «αφρόκρεμας» των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη Βόρεια Κορέα το 2019 «φέρνουν στο φως» οι NYT.

Όπως αναφέρουν, η αποστολή τους ήταν να τοποθετήσουν μια ηλεκτρονική συσκευή, που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να παρακολουθούν τις επικοινωνίες του απομονωμένου ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εν μέσω συνομιλιών υψηλού επιπέδου, που διεξάγονταν εκείνη την εποχή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ -κατά την πρώτη του θητεία.

Η αποστολή είχε τη δυνατότητα να παρέχει στις ΗΠΑ μία ροή πολύτιμων πληροφοριών. Αν όμως οι Αμερικανοί κομάντο εντοπίζονταν πάνω στο έδαφος της Βόρειας Κορέας, όχι μόνο θα κατέρρεαν αυτομάτως οι συνομιλίες, αλλά, ακόμα χειρότερα, θα μπορούσε να προκληθεί μία κρίση ομήρων ή μια κλιμάκωση της σύγκρουσης με έναν εχθρό με πυρηνικά όπλα.

Ήταν τόσο ριψοκίνδυνη, που απαιτούσε την άμεση έγκριση του προέδρου.

Για την επιχείρηση, οι στρατιωτικοί επέλεξαν την Κόκκινη Μοίρα της SEAL Team 6 -επρόκειτο για την ίδια ομάδα που εξουδετέρωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι SEALs προετοιμάστηκαν για μήνες, γνωρίζοντας ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι τέλεια. Αλλά, όταν έφτασαν σε αυτό που πίστευαν ότι ήταν μια ερημική ακτή εκείνη τη νύχτα, φορώντας μαύρες στολές κατάδυσης και γυαλιά νυχτερινής όρασης, η αποστολή άρχισε γρήγορα να καταρρέει.

Ένα βορειοκορεατικό σκάφος εμφανίστηκε από το σκοτάδι. Φακοί από την πλώρη σάρωσαν το νερό. Φοβούμενοι ότι είχαν εντοπιστεί, οι SEALs άνοιξαν πυρ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλοι οι επιβαίνοντες στο βορειοκορεατικό σκάφος ήταν νεκροί. Οι SEALs υποχώρησαν στη θάλασσα, χωρίς να τοποθετήσουν τη συσκευή παρακολούθησης.

Δεν είναι σαφές πόσα κατάφερε η Βόρεια Κορέα να ανακαλύψει για την αποστολή. Αλλά η επιχείρηση των SEALs είναι ένα κεφάλαιο σε μια προσπάθεια των αμερικανικών κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, να εμπλακούν στη Βόρεια Κορέα και να περιορίσουν τα πυρηνικά της προγράμματα. Σχεδόν τίποτα απ' όσα προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες -ούτε οι υποσχέσεις για στενότερες σχέσεις ούτε η πίεση των κυρώσεων- δεν έχει λειτουργήσει.