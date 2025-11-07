Η ανάρτηση της Γκίλφοϊλ μετά τις ενεργειακές συμφωνίες: Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για Ελλάδα και ΗΠΑ

«Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό» τονίζει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για το νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα.

Μετά την συμφωνία με την Exxon Mobil και ιστορική συμφωνία AKTOR -ΔΕΠΑ με τη Venture Capital για τη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ η Γκίλφοϊλ σε νέα της ανάρτηση, την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες από την συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Διατραλντική Συνάντηση Υπουργών Ενέργειας, αναφέρει:

«Ήταν τιμή μου να υποδεχθώ τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μάικλ Ρίγκας στην Ελλάδα για το φετινό Συνέδριο P-TEC.

Πραγματοποιήσαμε μια παραγωγική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία συζητήσαμε ευκαιρίες για την επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας και της κοινής οικονομικής ευημερίας.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες. Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα».

