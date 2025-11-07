Η American Airlines προειδοποιεί για προβλήματα καθώς μειώνονται οι πτήσεις της FAA

Δεν αναμένονται σημαντικές διαταραχές για τους επιβάτες μετά τις αρχικές μειώσεις πτήσεων που διέταξε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος της American Airlines, Ρομπέρ Άισομ, προειδοποιώντας ότι οι αυξημένες περικοπές θα είναι «προβληματικές».

Η αεροπορική εταιρεία μειώνει κατά 4% τις πτήσεις σε 40 αεροδρόμια με υψηλή κίνηση. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί στο 6% την Τρίτη, πριν φτάσει το 10% στις 14 Νοεμβρίου.

«Αυτό το επίπεδο ακυρώσεων θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου και αυτό είναι κάτι που θα είναι προβληματικό», δήλωσε ο Άισομ στο CNBC.

ΗΠΑ: Η United Airlines μειώνει κατά 4% τις πτήσεις της λόγω της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία United Airlines προχωρά από σήμερα, Παρασκευή, μέχρι και την Κυριακή, στην περικοπή του 4% των πτήσεών της , αφού η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά η FAA ανέφερε ότι θα περιέκοπτε το 10% των πτήσεων, αρχής γενομένης από αύριο, λόγω της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, όμως, είπε στις εταιρείες ότι μπορούν να ξεκινήσουν με μειώσεις 4% και να τις αυξήσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα.

Η United εκτελεί περίπου 4.500 πτήσεις ημερησίως, κάτι που σημαίνει ότι θα ακυρώνονται σε καθημερινή βάση λιγότερες από 200 πτήσεις.