Η αιθαλομίχλη «πνίγει» τη Νέα Υόρκη: Κίνδυνος από τα βλαβερά σωματίδια

Πρόκειται για ένα απόκοσμο θέαμα: εδώ και ημέρες, οι εικόνες της Νέας Υόρκης να πνίγεται στον καπνό έχουν συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι κάτοικοι πασχίζουν να αντιμετωπίσουν την άγνωστη πρόκληση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η αμερικανική πρωτεύουσα ξεπέρασε το Νέο Δελχί σε επίπεδο ρύπανσης μικροσωματιδίων, σύμφωνα με επιστήμονες της NASA.

Σύμφωνα με το CNN, ο καπνός, που προέρχεται από πυρκαγιές στον Καναδά, ώθησε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα στην ανατολική ακτή και οι άνθρωποι φόρεσαν και πάλι μάσκες προσώπου N95, που είχαν εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό μετά την πανδημία.

Πηγή φωτογραφίας: Twitter /@JasminMarilena

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι μοιράζονται φωτογραφίες από το "αποκαλυπτικό" σκηνικό και συμβουλές για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία.

Εκτός από τις πολιτείες της Δυτικής ακτής, όπως η Καλιφόρνια, που βιώνουν ετήσιες πυρκαγιές, αυτές οι σκηνές είναι σπάνιες στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η καταπολέμηση του νέφους δεν είναι κάτι καινούργιο. Και η έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από βλαβερό καπνό, αέρια και βιομηχανικά χημικά και πνίγει πολλές μεγάλες πόλεις της Ασίας για μεγάλο μέρος του έτους, θα μπορούσε να γίνει ο κανόνας για πολύ περισσότερες παγκοσμίως, καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται.

🚨#WATCH: Apocalyptic before and after scenes from the wildfire smoke consuming the New York City skylines ⁰⁰📌#Manhattan | #NewYork



Watch breathtaking yet unsettling sight of apocalyptic scenes as the smoke from the Canadian wildfires engulfs the magnificent New York City… pic.twitter.com/e9ppS7ga44