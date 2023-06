ΗΠΑ: Συναγερμός από την Ουάσινγκτον ως την Ατλάντα λόγω της «απόκοσμης αιθαλομίχλης»

Δεν θα υποχωρήσει πριν από το Σαββατοκύριακο η «απόκοσμη πορτοκαλί ομίχλη που ταιριάζει περισσότερο στην επιφάνεια του Άρη» και έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια Αμερικανοί να αναπνέουν εξαιρετικά κακής ποιότητας αέρα. Αυτό προειδοποιούν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τη στιγμή που είναι ενεργά σαράντα μέτωπα πυρκαγιών στον Καναδά με αποτέλεσμα η αιθαλομίχλη να προσλαμβάνει «διαστάσεις αποκάλυψης».

