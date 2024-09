Hurriyet: O Ράμα ετοιμάζει το «Βατικανό των ισλαμιστών»

Στο σχέδιο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, να δημιουργήσει το πρώτο ανεξάρτητο κρατίδιο ισλαμιστών στα Τίρανα, το οποίο θα έχει το 1/4 της έκτασης του Βατικανού, αναφέρεται σε δημοσίευμά της τη Δευτέρα (23/09) η Hurriyet.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σχέδιο αφορά τους «Μπεκτασήδες» και βασίζεται στο πρότυπο του Βατικανού.

Ο Ράμα, συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «τουρκικό σπίτι» στη Νέα Υόρκη χωρίς να είναι γνωστό αν συζήτησαν τα σχέδια αυτά.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ανακοίνωσε τα σχέδιά του, ο Ράμα έκανε λόγο για ένα κυρίαρχο, μουσουλμανικό «μικροκράτος» με σκοπό την «προώθηση της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης».

