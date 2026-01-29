Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δεν αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον επόμενο μήνα, ανέφεραν δύο πηγές του Reuters, σηματοδοτώντας τη δεύτερη διαδοχική φορά που κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ απουσιάζει από συνάντηση της στρατιωτικής συμμαχίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει διατηρήσει τεταμένες σχέσεις με το ΝΑΤΟ και πολλά από τα κράτη-μέλη του, πιο πρόσφατα λόγω της επιθυμίας του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, που επίσης είναι μέλος της Συμμαχίας.

Οι πηγές, ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, δήλωσαν ότι ο Χέγκσεθ θα απουσιάσει από τη σύνοδο της 12ης Φεβρουαρίου στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δεν είχε παραστεί ούτε στην τελευταία σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο.

Οι δύο πηγές δεν ανέφεραν τον λόγο της απόφασης του Χέγκσεθ. Το Πεντάγωνο και το ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

«Αν επιβεβαιωθεί, θα στείλει αρνητικό μήνυμα σε μια πολύ τεταμένη περίοδο στις διατλαντικές σχέσεις και θα εντείνει τις ανησυχίες των άλλων συμμάχων για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ», δήλωσε η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και νυν Distinguished Fellow στο think tank RUSI.

Η είδηση έρχεται επίσης την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει επιλογές έναντι του Ιράν που περιλαμβάνουν στοχευμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά δυνάμεων ασφαλείας και ηγετικών στελεχών, με στόχο την ενθάρρυνση των διαδηλωτών, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

Μέχρι τη δεύτερη θητεία Τραμπ, ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο για μέλος του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου να απουσιάζει από σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη στρατιωτική υπερδύναμη και τον πολιτικό πυλώνα της Συμμαχίας.

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στην Ευρώπη «πιο περιορισμένη» στήριξη ασφάλειας

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν νέες στρατιωτικές προτεραιότητες, όπως αποτυπώνονται στη Στρατηγική Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Στην Ευρώπη και αλλού, οι σύμμαχοι θα αναλάβουν την ηγεσία απέναντι σε απειλές που είναι λιγότερο σοβαρές για εμάς αλλά περισσότερο για εκείνους, με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο έγγραφο.

Διπλωμάτες ανέφεραν ότι αναμένουν τον Έλμπριτζ Κόλμπι, επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου και βασικό διαμορφωτή της νέας στρατηγικής, να παραστεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ αντί του Χέγκσεθ.

Ο Τζέιμι Σέι, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι η απουσία του Χέγκσεθ θα ήταν ιδιαίτερα ατυχής, καθώς ο Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχαν συμφωνήσει ότι η Συμμαχία πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια της Αρκτικής, ώστε να μειωθούν οι εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία.

«Πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο Χέγκσεθ έχει επικρίνει το ΝΑΤΟ περισσότερο απ’ όσο έχει δείξει επιθυμία να το ηγηθεί», δήλωσε ο Σέι, ανώτερος ερευνητής στο think tank Friends of Europe.

«Σε μια περίοδο που οι διατλαντικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την ασφάλεια είναι πιο αναγκαίες από ποτέ, αυτή είναι ακόμη μία χαμένη ευκαιρία για τις ΗΠΑ να επιδείξουν ηγεσία και πρωτοβουλία εντός της Συμμαχίας», πρόσθεσε.