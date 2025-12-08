Χονγκ Κονγκ: Πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές στον απόηχο της πολύνεκρης πυρκαγιάς

Οι εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στο Χονγκ Κονγκ χαρακτηρίστηκαν από χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, σε επίπεδο σχεδόν ρεκόρ, μετά τη χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών, η οποία προκάλεσε την οργή των ψηφοφόρων εναντίον των υποστηριζόμενων από την Κίνα αρχών.

Ωστόσο, η συμμετοχή των ψηφοφόρων ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές πριν από μια τετραετία.

Μόνο οι υποψήφιοι που χαρακτηρίστηκαν από την κυβέρνηση «πατριώτες» επιτράπηκε να είναι υποψήφιοι για να διεκδικήσουν μια έδρα στο 90μελές Νομοθετικό Συμβούλιο με μόνο 20 βουλευτές να εκλέγονται άμεσα και οι υπόλοιποι να εκλέγονται από μια εκλογική επιτροπή που απαρτίζεται από πιστούς στο Πεκίνο.

Το ωράριο διεξαγωγής της ψηφοφορίας διευρύνθηκε και άνοιξαν νέα εκλογικά τμήματα για να ενθαρρυνθούν οι ψηφοφόροι να προσέλθουν στις κάλπες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές για το Νομοθετικό Συμβούλιο ανήλθε σε 31,9%, έναντι 30,2% που ήταν το 2021, το οποίο ήταν το χαμηλότερο από τότε που η πρώην βρετανική αποικία επέστρεψε στην κινεζική κυριαρχία το 1997.

Η πυρκαγιά της 26ης Νοεμβρίου στο συγκρότημα ουρανοξυστών άλλαξε την «κοινωνική ατμόσφαιρα καθιστώντας πολύ δύσκολη τη διοργάνωση αυτών των εκλογών», είπε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο Ντέιβιντ Λοκ, πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά στη συνοικία του βόρειου Χονγκ Κονγκ, Τάι Πο, που βρίσκεται κοντά στο σύνορο με την ηπειρωτική Κίνα, όπου τυλίχθηκαν στις φλόγες οι επτά πύργοι κατοικιών. Μεγάλος αριθμός αστυνομικών περιπολούσε την περιοχή γύρω από τον τόπο του δυστυχήματος, το Wang Fuk Court.

Οι κάτοικοι είναι οργισμένοι μετά τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 159 ανθρώπους και χρειάστηκαν σχεδόν δύο ημέρες για την κατάσβεσή της.

Οι αρχές είπαν ότι τα κατώτερης ποιότητας υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του συγκροτήματος ευθύνονται για την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Τζον Λι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τη νέα βουλή για να "ψηφιστούν θεσμικές μεταρρυθμίσεις" στον απόηχο του δυστυχήματος εν μέσω εκκλήσεων και αιτημάτων για μεγαλύτερη λογοδοσία από την κυβέρνηση και για καλύτερη επίβλεψη του κατασκευαστικού κλάδου.

Προκειμένου να κατευνάσουν τη λαϊκή οργή οι αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα και έρευνα για διαφθορά σχετικά με την πυρκαγιά.