Χονγκ Κονγκ: Καίγονται ουρανοξύστες με 2.000 διαμερίσματα - Πέντε νεκροί, πολλοί εγκλωβισμένοι, μαύροι καπνοί παντού (pics&vids)

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη σε ένα συγκρότημα κατοικιών με ουρανοξύστες στη βόρεια περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οχτώ, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρά εγκαύματα.

BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, με σύννεφα πυκνού καπνού να υψώνονται από παντού, ενώ αρκετά άτομα βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα κτήρια, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTHK.

Major fire in Hong Kong’s Tai Po leaves man severely burned, residents trapped



Police said that it has received multiple reports of people trapped in building, with one man sustaining severe burnshttps://t.co/MpBXMipADL pic.twitter.com/ppnUm3Gjto — Bien Perez (@BienPerez) November 26, 2025

Οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον τρία οικοδομικά τετράγωνα στο οικοδομικό συγκρότημα.

Η πυροσβεστική δήλωσε ότι έλαβε αναφορές στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στην περιοχή.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Αρκετά κτίρια γύρω από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.