Χονγκ Κονγκ: Καίγονται ουρανοξύστες με 2.000 διαμερίσματα - Πέντε νεκροί, πολλοί εγκλωβισμένοι, μαύροι καπνοί παντού (pics&vids)
AP Photo/Chan Long Hei
AP Photo/Chan Long Hei

26/11/2025 • 12:04 / Τελευταία Ενημέρωση: 13:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη σε ένα συγκρότημα κατοικιών με ουρανοξύστες στη βόρεια περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οχτώ, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρά εγκαύματα. 

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, με σύννεφα πυκνού καπνού να υψώνονται από παντού, ενώ αρκετά άτομα βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα κτήρια, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTHK. 

Οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον τρία οικοδομικά τετράγωνα στο οικοδομικό συγκρότημα.

Η πυροσβεστική δήλωσε ότι έλαβε αναφορές στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στην περιοχή.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Αρκετά κτίρια γύρω από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους. 

