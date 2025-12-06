Χονγκ Κονγκ: Η φονική πυρκαγιά προκλήθηκε από παραβιάσεις ασφαλείας εκ μέρους των εργολάβων

Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων στο συγκρότημα πολυκατοικιών που καταστράφηκε ολοσχερώς σε μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στο Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες δεκαετίες ενημερώθηκαν εσφαλμένα για τον εργολάβο που ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης ότι είχε καθαρό μητρώο ασφαλείας, σύμφωνα με έγγραφα στα οποία απέκτησε πρόσβαση το πρακτορείο Reuters.

Οι κάτοικοι έλαβαν την λανθασμένη διαβεβαίωση από την συμβουλευτική κατασκευαστική εταιρεία Will Power Architects, η οποία είχε προσληφθεί από την ένωση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων για την αξιολόγηση των προσφορών για τη σύμβαση ανακαίνισης του συγκροτήματος.

Στην πραγματικότητα, ο εργολάβος που ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης, η Prestige Construction & Engineering Co., είχε τιμωρηθεί από την ρυθμιστική αρχή ασφαλείας της πόλης περισσότερες από δώδεκα φορές τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων για ακατάλληλη εγκατάσταση σκαλωσιών και ελαττωματικές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πολλοί κάτοικοι παραπονούνταν επανειλημμένα για εργάτες που κάπνιζαν επί τόπου και για τη χρήση εύφλεκτων υλικών σε μέρη όπως οι σκαλωσιές. Ορισμένοι μάλιστα είχαν καταβάλλει ματαίως προσπάθειες να ακυρώσουν τη σύμβαση με την Prestige.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον λόγο για τον οποίο η εταιρεία συμβούλων διαβεβαίωσε ότι η Prestige «δεν είχε κανένα αρχείο δίωξης από το Υπουργείο Εργασίας», ούτε μπόρεσε να διαπιστώσει αν ο εργολάβος αποκάλυψε τις παραβιάσεις στην Will Power ή αν αμφισβήτησε τις κυρώσεις.

Οι κατασκευαστικοί σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την εξέταση των προσφορών των εργολάβων, ενώ οι εργολάβοι υποχρεούνται να μην παρουσιάζουν παραποιημένα στοιχεία ή να παραλείπουν το ιστορικό ασφάλειάς τους, όταν τους ζητηθεί, δήλωσαν στο Reuters δύο ειδικοί του κατασκευαστικού κλάδου.

Οι δύο εταιρείες υπόκεινται πλέον σε έρευνες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και διαφθορά μετά την πυρκαγιά της 26ης Νοεμβρίου στο συγκρότημα των ουρανοξυστών Wang Fuk Court, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 159 ανθρώπους.

Οι αρχές αναφέρουν ότι τμήματα του πλέγματος που χρησιμοποιήθηκε από την Prestige στις σκαλωσιές του κτιρίου για να συλλέγει τα μπάζα δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας και οι αφρώδεις πλάκες που χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία των παραθύρων κατά την ανακαίνιση ήταν εξαιρετικά εύφλεκτες.

Τουλάχιστον τρία άτομα που ήταν υπεύθυνα για το Prestige και τέσσερα άτομα από το Will Power έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών, αν και ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν συλληφθεί είναι ασαφής και δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες.

Το Wang Fuk Court ήταν ένα συγκρότημα οκτώ πύργων κατοικιών που η ανέγερσή τους είχε επιδοτηθεί από την κυβέρνηση. Βρισκόταν κοντά σε μια προβλήτα και βιομηχανική ζώνη στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, ενώ στα περίπου 2.000 διαμερίσματα – κανένα μεγαλύτερο από 50 τετραγωνικά μέτρα) – κατοικούσαν κυρίως εργάτες και ηλικιωμένοι.