Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από την πυρκαγιά (pics&vids)

Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών λόγω της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, με τις αρχές της πόλης να ανακοινώνουν πως τουλάχιστον 55 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

Παράλληλα, οι τραυματίες ανέρχονται σε 72 ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά την πυρκαγιά, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις για «βαριά αμέλεια» σε συνέντευξη Τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Live εικόνα από την πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ

BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τους πύργους των 31 ορόφων, με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Major fire in Hong Kong’s Tai Po leaves man severely burned, residents trapped



Police said that it has received multiple reports of people trapped in building, with one man sustaining severe burnshttps://t.co/MpBXMipADL pic.twitter.com/ppnUm3Gjto — Bien Perez (@BienPerez) November 26, 2025

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 13 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ενώ πάνω από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί σε κοντινή πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απόγνωση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τα κτίρια, σε κάποια από οποία είχαν στηθεί μπαμπού σκαλωσιές, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους να αναφέρουν ότι τα οικήματα αυτά ήταν υπό ανακαίνιση εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου το μπαμπού συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως για σκαλωσιές στις κατασκευές.