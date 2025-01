Χλευασμός Μασκ σε Τριντό: «Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης»

Καινούργιο μέτωπο άνοιξε αυτήν τη φορά με τον Καναδά ο Ίλον Μασκ, ο οποίος απάντησε με απρέπεια και προκλητικότητα στη δήλωση του Τζάστιν Τριντό που απέρριψε κατηγορηματικά την ατζέντα που παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ να γίνει η χώρα του η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Τριντό ξεκαθάρισε ότι ο Καναδάς δεν πρόκειται να γίνει μέρος των ΗΠΑ, γεγονός που όπως αποδείχθηκε δεν άρεσε πολύ στον δισεκατομμυριούχο, ο οποίος θέλοντας να υποβαθμίσει τον ίδιο τον Καναδό πρωθυπουργό, χρησιμοποίησε αρνητικά ηθοτικά επιχερήματα.

Ο Τζάστιν Τριντό τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας ωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας ο ένας για τον άλλον».

Η απάντηση του Έλον Μασκ έρχεται μετά τις πολλαπλές προκλήσεις του Ντόναντ Τραμπ, που λίγο μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Τριντό, επανέλαβε το σχόλιο να γίνει ο Καναδάς η 51η Πολιτεία, ενώ στη συνέχεια δημοσίευε χάρτες που τα σύνορα των δύο χωρών έχουν εξαφανιστεί.

«Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες», του απάντησε στην ανάρτησή του στο Χ, θέλοντας να τον εξισώσει με έναν κυβερνήτη μιας αμερικανικής πολιτείας και να υποβαθμίσει τα λεγόμενά του, καθώς ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say