Χιλή: Τέσσερις νεκροί από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα εν μέσω καύσωνα

Δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται στη Χιλή στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ενώ έκαψαν περίπου 14.000 εκτάρια, ανέφεραν οι αρχές την Παρασκευή, καθώς ένα καλοκαιρινό κύμα καύσωνα κατακλύζει μεγάλο μέρος της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Wildfire in Chile, more than 7,000 hectares burning, thousands of people evacuated and homes destroyed by fires registered in the Nuble (red alert) and Bío Bío regions of Chile.



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/y6GgaYYYzT pic.twitter.com/yiUHt81tpA