Χιλή: Οι αρχές αύξησαν το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο Λασκάρ   

Οι αρχές της Χιλής αύξησαν το Σάββατο το επίπεδο συναγερμού σε σχέση με το ηφαίστειο Λασκάρ στη βόρεια Χιλή, με αυξημένους περιορισμούς στην πρόσβαση, λόγω της κλιμάκωσης της σεισμικής του δραστηριότητας και μιας έκρηξης που αναμένεται σύντομα.

Το ηφαίστειο, που υψώνεται στα 5.592 μέτρα και θεωρείται το πιο ενεργό στο βόρειο μέρος της χώρας, βρίσκεται σε αραιοκατοικημένη περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία.

Η τελευταία έκρηξή του σημειώθηκε το 1993.

Καταγράφηκε "αύξηση" της σεισμικής του δραστηριότητας, αναφέρει δελτίο Τύπου της Εθνικής Υπηρεσίας Γεωλογίας και Εξορύξεων της Χιλής (Sernageomin) που διευκρινίζει ότι το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο αυτό πέρασε από το κίτρινο στο πορτοκαλί.

Volcanic eruption in Chile filmed from extremely close distance



Volcano Laskar is considered one of the most active of the approximately 500 active volcanoes in the country. One of its strongest eruptions occurred in 2006 - then volcanic ash covered half of neighboring Bolivia. pic.twitter.com/3QlMx8TEyA