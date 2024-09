Χεζμπολάχ: Στόχευσε με πύραυλο το αρχηγείο της Μοσάντ - «Ευρείας κλίμακας» απάντηση του Ισραήλ (vids)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι για πρώτη φορά, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο εναντίον του Τελ Αβίβ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας. «Είναι η πρώτη φορά που πύραυλος της Χεζμπολάχ έφτασε στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Αναχαιτίστηκε» από τον ισραηλινό στρατό, δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε νωρίτερα την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ, ισχυριζόμενη ότι στόχευσε το αρχηγείο της Μοσάντ κοντά στο Τελ Αβίβ με βαλλιστικό πύραυλο «Qader 1».

Τόνισε δε ότι η επίθεση αποτελεί απάντηση στις εκρήξεις βομβητών και ασύρματων και στις δολοφονίες κορυφαίων διοικητών της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ο ισραηλινός απάντησε με «ευρείας κλίμακας» πλήγματα στον Λίβανο

#BREAKING : ⚠️🇮🇱🇱🇧 Hezbollah launched a Qader 1 ballistic missile at central Israel, targeting the Mossad headquarters near Herzliya. Israel's David's Sling defense system intercepted the missile. In response, the IDF struck the missile launcher, located in Nafakhiyeh, southern🇱🇧… pic.twitter.com/O2maiHQbG1

Λίγο μετά, οι IDF ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τον πύραυλο εδάφους-επιφανείας που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο στρατός τόνισε ότι το βλήμα που ενεργοποίησε τις σειρήνες στις περιοχές Gush Dan και Sharon του κεντρικού Ισραήλ ήταν πύραυλος επιφανείας-επιφανείας που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα.

Στο μεταξύ, οι IDF γνωστοποίησαν ότι έπληξαν έναν εκτοξευτή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο που χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση του πυραύλου επιφανείας-επιφανείας σήμερα το πρωί. Ο εκτοξευτής χτυπήθηκε στο Nafakhiyeh του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τις IDF.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ ο στρατός επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις εντολές που έχουν εκδοθεί σχετικά με την πολιτική προστασία στο κεντρικό Ισραήλ.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο για τρίτη ημέρα, αναφέρουν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου.

Οι IDF γνωστοποίησαν με τη σειρά τους ότι πραγματοποιούν ένα «ευρύ» κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα.

«Από τις 5:00 π.μ. εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα» σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, αναφέρει το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας ότι “η αεροπορική επίθεση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας” σε άλλα μέρη του νότου, αναφέροντας απροσδιόριστες απώλειες.

Αναφέρει επίσης ότι «εχθρικά πολεμικά αεροπλάνα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στόχευσαν μετά τα μεσάνυχτα πολλές τοποθεσίες την περιοχή Μπααλμπέκ στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, αναφέροντας επίσης θύματα εκεί.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι επλήγη η σιιτική πόλη Μααϊσράχ, που βρίσκεται στην ορεινή επαρχία Κεσερουάν, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι χριστιανοί.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που η περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Βηρυτού, γίνεται στόχος πληγμάτων του ισραηλινού στρατού μετά την πρόσφατη όξυνση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Με τη σειρά τους, οι IDF ανακοίνωσαν ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν στελέχη της Χεζμπολάχ και δεκάδες αποθήκες όπλων που αποθήκευαν πυραύλους κρουζ, εκτοξευτές πυραύλων ακριβείας και άλλες υποδομές.

Ο στρατός λέει ότι δευτερεύουσες εκρήξεις φαίνονται σε πλάνα που ακολουθούν τα πλήγματα, «τα οποία δείχνουν ότι πολλά όπλα ήταν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις».

Israeli fighter jets carried out another wave of strikes against Hezbollah targets in Lebanon overnight.



The IDF says the targets included Hezbollah operatives, dozens of weapon depots including those storing cruise missiles, launchers for precision missiles, and other… pic.twitter.com/7R0XUTDfvO