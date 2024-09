ΗΠΑ: Απειλές του Ιράν για δολοφονία Τραμπ ανακάλυψαν οι μυστικές υπηρεσίες

«Συγκεκριμένες» απειλές προερχόμενες από το Ιράν, κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ανακάλυψαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε την Τρίτη η προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου.

«Ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Τραμπ ενημερώθηκε νωρίτερα από το γραφείο της εθνικής διευθύντριας των υπηρεσιών πληροφοριών για αληθινές και συγκεκριμένες απειλές του Ιράν να τον δολοφονήσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικάνου, ο Στίβεν Τσανγκ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εκστρατείας, που επικαλέστηκε τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, αυτές οι «συνεχιζόμενες και συντονισμένες επιθέσεις» έχουν ενταθεί «κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών».

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Τραμπ δήλωσε: «Μεγάλες απειλές για τη ζωή μου από το Ιράν. Ολόκληρος ο στρατός των ΗΠΑ παρακολουθεί και περιμένει. Ήδη έγιναν κινήσεις από το Ιράν που δεν πέτυχαν, αλλά θα προσπαθήσουν ξανά. Δεν είναι καλή κατάσταση για κανέναν. Είμαι περικυκλωμένος από περισσότερους άνδρες και όπλα από ό,τι ποτέ πριν. Ευχαριστώ το Κογκρέσο που ενέκρινε ομόφωνα πολύ περισσότερα χρήματα στη Μυστική Υπηρεσία».

«Η επίθεση σε πρώην Πρόεδρο είναι Επιθυμία Θανάτου [από την πλευρά] του δράστη!», τόνισε.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…