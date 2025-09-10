Χέρτζογκ: Το Ισραήλ στόχευσε τον αλ Χάγια γιατί μπλόκαρε την εκεχειρία στη Γάζα με συνεχόμενα «ναι μεν, αλλά»

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέφερε ότι οι IDF έθεσαν στο στόχαστρο τον Χαλίλ αλ Χάγια επειδή «αντιτάχθηκε σε συμφωνία για τη Γάζα», προσθέτοντας πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων «έλεγε συνεχώς “ναι μεν, αλλά”».

«Στοχεύσαμε τον Χαλίλ αλ-Χάγια επειδή αντιτάχθηκε σε μια συμφωνία για τη Γάζα. Συνεχώς έλεγε "Ναι, αλλά" στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Χέρτζογκ σε συνέντευξή του στην Daily Mail την Τετάρτη, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Είναι το νούμερο ένα στη Χαμάς και έχει το αίμα χιλιάδων Ισραηλινών στα χέρια του. Ήταν ένας από τους σχεδιαστές της 7ης Οκτωβρίου», σημείωσε ο Χέρτζογκ, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο.

Ακόμη, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Ντάννυ Ντανόν, δήλωσε ότι ήταν «η σωστή απόφαση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν δρούμε πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», εκφράζοντας παράλληλα «εκτίμηση» για τη στήριξη της Ουάσινγκτον.

Νετανιάχου: Οι ισραηλινές επιχειρήσεις μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η επίθεση έγινε «μονομερώς», υπογραμμίζοντας ότι «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

«Οι ισραηλινές επιχειρήσεις μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», τόνισε.

Όπως είπε, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ και «εάν γίνει αποδεκτή, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει άμεσα, επιτρέποντας την επανέναρξη της προσπάθειας για επέκταση της ειρήνης στην περιοχή».