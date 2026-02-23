Χιονοθύελλα στη Ν. Υόρκη: Κλειστά σχολεία, ακυρώσεις πτήσεων και περιορισμός μετακινήσεων (vids)

Κλειστά σχολεία, ακυρώσεις πτήσεων και συστάσεις για τον περιορισμό των μετακινήσεων στη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ λόγω ισχυρής χειμερινής καταιγίδας, με τις Αρχές της περιοχής να προειδοποιούν για έντονη χιονόπτωση, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης.

Σύμφωνα με το Reuters, η καταιγίδα έχει ήδη διαταράξει τις μετακινήσεις κατά μήκος της ανατολικής ακτής από την Ουάσιγκτον έως τη Νέα Αγγλία, με τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις και τις αρχές να προτρέπουν τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στους δρόμους. Ο χειμερινός καιρός στη βορειοανατολική περιοχή ενδέχεται επίσης να επιβραδύνει την επεξεργασία, τη μεταφορά και την παράδοση αλληλογραφίας και δεμάτων, σύμφωνα με την αμερικανική ταχυδρομική υπηρεσία.

Η πόλη της Νέας Υόρκης, η μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια της χώρας, διέταξε το κλείσιμο όλων των δημόσιων σχολείων χωρίς εξ αποστάσεως διδασκαλία και με ακύρωση όλων των εξωσχολικών προγραμμάτων.

Ο δήμαρχος Ζοράν Μαμντάνι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε την απομάκρυνση των μη απαραίτητων οχημάτων από τους δρόμους της πόλης από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας, λέγοντας ότι τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης χρειάζονταν τους δρόμους ελεύθερους καθώς η χιονόπτωση εντεινόταν.

Τα δημοτικά γραφεία θα κλείσουν για τις υπηρεσίες που παρέχονται αυτοπροσώπως, και οι μη απαραίτητοι δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. «Καλώ όλους τους Νεοϋορκέζους να μείνουν στο σπίτι τους», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Περιεφερειακές έκτακτες ανάγκες

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι κινητοποίησε 100 μέλη της Εθνοφρουράς για να βοηθήσουν στο Λονγκ Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη και στην κοιλάδα του Κάτω Χάντσον, περιοχές που αναμένεται να υποστούν τις χειρότερες επιπτώσεις από τις έντονες χιονοπτώσεις και τους παράκτιους ανέμους. Η καταιγίδα ανάγκασε επίσης το συγκρότημα των κεντρικών γραφείων του ΟΗΕ στο Μανχάταν να κλείσει τη Δευτέρα.

Wet snow clings to street signs in Brooklyn, New York as the blizzard rages on.



Extreme weather photographer @HarjasWeather measured about 9 inches.



There’s more to come, as heavy snow bands spiral around the storm. pic.twitter.com/YIlgr5md0d — Ben Noll (@BenNollWeather) February 23, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε ορισμένες περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας ενδέχεται να πέσει χιόνι ύψους έως και 60 εκατοστών, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και διακοπών ρεύματος.

Σε ενημέρωση την Κυριακή, η υπηρεσία ανέφερε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη διακοπή της χρηματοδότησής της, το έργο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) για την αντιμετώπιση καταστροφών συνεχίζεται αδιάκοπα, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του προσωπικού, των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και της κρίσιμης βοήθειας προς τους πληγέντες από ενεργές καταστροφές, με την ασφάλεια της ζωής και την προστασία της περιουσίας να παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες.

Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει τη FEMA να αναστείλει την αποστολή εκατοντάδων εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα.

I wonder how much snow we wake up to tomorrow ❄️❄️❄️❄️❄️

New York City pic.twitter.com/3hvkDTKK1X — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάουρα Χέιλι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε από τους κρατικούς υπαλλήλους να μείνουν στα σπίτια τους. Το Κονέκτικατ απαγόρευσε την Κυριακή το βράδυ την πρόσβαση των εμπορικών οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους περιορισμένης πρόσβασης, εξαιρουμένων μόνο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των οχημάτων που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πολιτεία από το μεσημέρι της Κυριακής και προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν σοβαρά υπόψη την καταιγίδα. «Οι άνθρωποι πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη», δήλωσε στο CNN.

Η κατάσταση στα αεροδρόμια

Σημειωτέον ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις ήταν από τις πρώτες που επηρεάστηκαν. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware έδειξε ότι περισσότερες από 5.000 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί για τη Δευτέρα. Η εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium ανέφερε ότι περισσότερες από 25.000 πτήσεις είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα, με τις ακυρώσεις να αυξάνονται και για την Τρίτη, ειδικά στα μεγάλα αεροδρόμια της βορειοανατολικής ακτής.

Η NJ TRANSIT ανέστειλε τις υπηρεσίες λεωφορείων, τραμ και Access Link το βράδυ της Κυριακής και διέκοψε τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την πολιτεία μέχρι το βράδυ της Κυριακής, με την επαναφορά των λειτουργιών μόνο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Στη Νέα Αγγλία, η Rhode Island Public Transit Authority ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις υπηρεσίες — συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος RIde paratransit — από το βράδυ της Κυριακής έως τη Δευτέρα και θα ανακοινώσει τα σχέδια για την επαναφορά των υπηρεσιών μόνο όταν βελτιωθούν οι συνθήκες.