Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πήτερ Χέγκσεθ, τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι η «πιο έντονη» μέχρι στιγμής όσον αφορά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, με «τα περισσότερα μαχητικά, τα περισσότερα βομβαρδιστικά και τα περισσότερα πλήγματα» από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Ιράν εκτόξευσε τον μικρότερο αριθμό πυραύλων σε ένα 24ωρο από την αρχή του πολέμου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν ανέφερε ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους παρουσιάζουν σημαντική μείωση.

«Οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους συνεχίζουν να έχουν πτωτική τάση, κατά 90% σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης έχουν μειωθεί κατά 83% από την έναρξη της επιχείρησης», δήλωσε.

Παράλληλα, ο στρατηγός Νταν Κέιν τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξετάζουν επιλογές» που θα επέτρεπαν στον στρατό να συνοδεύει εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Πήτερ Χέγκσεθ, επισήμανε ακόμη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «θα ήταν σοφό» να λάβει υπόψη το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, να μην προχωρήσει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας των αμάχων, ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι το Πεντάγωνο θα διερευνήσει κάθε ισχυρισμό που χρήζει εξέτασης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κανένα κράτος «δεν λαμβάνει περισσότερες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα στοχοποιηθούν άμαχοι».

