Σύνοδος υπουργών Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) αναμένουν από τις χώρες να επενδύσουν περισσότερο στην πρωτοβουλία εξοπλισμού για την Ουκρανία, γνωστή ως Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL), καθώς οι υπουργοί Άμυνας της Συμμαχίας συγκεντρώθηκαν στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για μια συνεδρίαση, με βασικά θέματα την αεροπορική ασφάλεια και την περαιτέρω στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνάς του απέναντι σε ρωσικές προκλήσεις, καθώς η Μόσχα αυξάνει τη δραστηριότητά της κοντά στον εναέριο χώρο κρατών-μελών.

Οι ΗΠΑ αναμένουν από τους εταίρους τους να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και την ισχύ πυρός, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Έχεις ειρήνη όταν είσαι ισχυρός, όχι όταν χρησιμοποιείς δυνατά λόγια ή κουνάς το δάχτυλο. Την έχεις όταν διαθέτεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που οι αντίπαλοι σέβονται. Και πιστεύω ότι αυτό κάνει το ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι αυτό είναι η πρωτοβουλία PURL», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Έτσι, η προσδοκία μας σήμερα είναι ότι περισσότερες χώρες θα δωρίσουν ακόμη περισσότερα, ότι θα αγοράσουν ακόμη περισσότερα για να τα προσφέρουν στην Ουκρανία, ώστε να οδηγήσουμε αυτή τη σύγκρουση σε μια ειρηνική κατάληξη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη πριν από συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας ότι η στρατιωτική συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία των χωρών μελών από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ερωτηθείς αν θα εντείνουν τις προσπάθειές τους, ο Ρούτε είπε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν διαφορετικούς ρόλους — το ΝΑΤΟ παρέχει τις στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ η ΕΕ διαθέτει τη «μαλακή ισχύ» της εσωτερικής αγοράς και φροντίζει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.

Επιπλέον, έστειλε ισχυρό μήνυμα ενότητας λέγοντας πως «σας διαβεβαιώνω ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται πολύ καλά. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ, οι αρμόδιοι επίτροποι, όλοι συνεργαζόμαστε ώστε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό στα δύσκολα θέματα, στον καθορισμό προτύπων, τις δυνατότητες, τη στρατιωτική διάσταση.

Η ΕΕ έχει την τεράστια «ήπια δύναμη» της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής στήριξης, καθώς και την ευθυγράμμιση των κρατών-μελών. Αυτός ο συνδυασμός είναι κρίσιμος. Οι Ρώσοι προσπαθούν να μας διχάσουν. Δεν τα καταφέρνουν. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Ο ίδιος επανέλαβε με έμφαση ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε πιθανό στόχο επίθεσης. «Αν επιχειρήσουν οτιδήποτε εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εναέριου και του εδαφικού χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε.