Χέγκσεθ: Η επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών είναι «υπεύθυνος» τρόπος πυρηνικής αποτροπής

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ εκτίμησε σήμερα πως είναι «υπεύθυνο», εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, να «επαναλάβουν τις δοκιμές» πυρηνικών όπλων, υπεραμυνόμενος των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προκαλούν έντονες επικρίσεις διεθνώς.

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής, πρέπει να έχουμε μια αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή (...) Η επανάληψη των δοκιμών είναι ένας αρκετά υπεύθυνος τρόπος, πολύ υπεύθυνος να το κάνουμε», δήλωσε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας έπειτα από τη συναντήσή του με τον Κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν, χωρίς να αίρει τις αμφιβολίες, που παραμένουν, σχετικά με τη σημασία της ανακοίνωσης αυτής.

Χθες, Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνουν δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων. «Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Όμως η αμφιβολία παραμένει --εσκεμμένα ή όχι-- σχετικά με τις δηλώσεις του: δοκιμαστική έκρηξη πυρηνικών κεφαλών ή δοκιμή όπλων που μπορούν να τις μεταφέρουν; «Θα εργαστούμε με το υπουργείο Ενέργειας», απάντησε απλώς ο Πιτ Χέγκσεθ.

Χθες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε και αυτός τον αρχηγό του κράτους αλλά χωρίς να διευκρινίζει τα λεγόμενά του, επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το εθνικό πυρηνικό οπλοστάσιο «λειτουργεί κανονικά».