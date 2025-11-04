Χέγκσεθ: Εξετάζεται μεγαλύτερη «ευελιξία» για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Νότια Κορέα 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν την πιθανότητα μεγαλύτερης «ευελιξίας» για τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα, ώστε να μπορούν να επιχειρούν απέναντι σε περιφερειακές απειλές, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Ωστόσο, τόνισε ότι ο βασικός στόχος της συμμαχίας με τη Σεούλ παραμένει η αποτροπή της Βόρειας Κορέας.

Ο Χέγκσεθ μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Άν Γκιου-μπακ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νότια Κορέα, η οποία περιελάμβανε και περιοδεία στη Ζώνη Αποστρατιωτικοποίησης (DMZ), στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα.

Όταν ρωτήθηκε αν οι 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συγκρούσεις εκτός της κορεατικής χερσονήσου – όπως σε ενδεχόμενη κρίση με την Κίνα –, ο Χέγκσεθ απάντησε πως ο κύριος σκοπός της παρουσίας τους είναι η άμυνα απέναντι σε μια πυρηνικά οπλισμένη Πιονγκγιάνγκ.



«Δεν υπάρχει αμφιβολία, ωστόσο, ότι η ευελιξία για περιφερειακά ενδεχόμενα είναι κάτι που θα εξετάζαμε», πρόσθεσε.

Συμμαχική συνεργασία και επενδύσεις

Ο Άν συνόδευσε τον Αμερικανό υπουργό στη DMZ τη Δευτέρα, όπου παρακολούθησαν κοινές στρατιωτικές επιδείξεις. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, εργάζονται ακόμη πάνω σε κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα περιλαμβάνει θέματα αμυντικών δαπανών και επενδύσεων της Σεούλ στην άμυνα.

Οι σύμμαχοι συμφώνησαν επίσης η Νότια Κορέα να αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή αμερικανικών πλοίων, ώστε αυτά να μπορούν να παραμένουν στην περιοχή σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η Ουάσιγκτον έχει διαμηνύσει ότι θέλει να καταστήσει τις δυνάμεις της πιο ευέλικτες, ώστε να μπορούν να αντιδρούν σε ευρύτερο φάσμα απειλών, όπως η υπεράσπιση της Ταϊβάν και ο περιορισμός της κινεζικής στρατιωτικής επιρροής στην Ασία.

Πυρηνοκίνητα υποβρύχια και ισχυρές συμμαχίες

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει τα σχέδια της Σεούλ για πυρηνοκίνητα υποβρύχια πηγάζει από την επιθυμία του να ενισχύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ.



«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει οι σύμμαχοί μας να διαθέτουν τις καλύτερες δυνατότητες», είπε. «Και επειδή η Κορέα υπήρξε πρότυπο σύμμαχος, είναι ανοιχτός σε τέτοιες ευκαιρίες που ενισχύουν την κοινή μας άμυνα».

Ο Χέγκσεθ απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς ενέκρινε ο Τραμπ, ενώ Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η χώρα θα μπορούσε να αναπτύξει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030, εφόσον λάβει πυρηνικό καύσιμο από τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για τους φόβους ότι η Νότια Κορέα θα μπορούσε να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ο Άν απάντησε ότι η χώρα του είναι υπογράφουσα της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT).



«Επομένως, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στη Δημοκρατία της Κορέας», διαβεβαίωσε.