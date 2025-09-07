Χάσετ: Η Fed πρέπει να παραμείνει πλήρως ανεξάρτητη από τον Τραμπ

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα για να αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), δήλωσε την Κυριακή ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να είναι «πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές», συμπεριλαμβανομένων αυτών του Τραμπ.

«Θα έλεγα 100% ότι η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η νομισματική πολιτική, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Face The Nation» του CBS News.

«Το γεγονός είναι ότι έχουμε εξετάσει χώρες που επέτρεψαν στους ηγέτες τους να αναλάβουν τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών, και το αποτέλεσμα που συνήθως προκύπτει είναι ένας συνδυασμός πληθωρισμού και δυστυχίας για τους καταναλωτές», σημείωσε π Χάσετ.

Οι επανειλημμένες απαιτήσεις του Τραμπ να μειώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα τα επιτόκια αμέσως, καθώς και οι συχνές επιπλήξεις προς τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, για τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής, έχουν ενισχύσει τις αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Fed να καθορίζει την πολιτική επιτοκίων ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των πολιτικών.

Το ίδιο ισχύει και για την προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει τη μέλος της Fed, Λίζα Κουκ, η οποία έχει καταθέσει αγωγή για να αμφισβητήσει την απόλυσή της.

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο του 2026. Στη σύντομη λίστα υποψηφίων του Τραμπ για διάδοχό του περιλαμβάνονται ο Κέβιν Χάσετ, ο πρώην μέλος της Fed Κέβιν Γουορς και ο νυν μέλος Κρίστοφερ Γουόλερ.

«Δεν έχω σχέδιο για ανασχεδιασμό της Fed αυτή τη στιγμή. Είμαι απλώς χαρούμενος που κάνω τη δουλειά μου», δήλωσε ο Χάσετ.

Ο Χάσετ τάχθηκε υπέρ της πρόσφατης έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για επανεξέταση της Fed, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας της να καθορίζει τα επιτόκια, και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εφαρμόσει το όραμα που ανέπτυξε ο Υπουργός Οικονομικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.