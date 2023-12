Χάρτης των IDF χωρίζει τη Γάζα σε ζώνες για την ασφάλεια των κατοίκων

Χάρτη που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε εκατοντάδες μικρές ζώνες δημοσίευσαν οι IDF προκειμένου οι κάτοικοι να ενημερώνονται για τις ζώνες ενεργού μάχης, ώστε να τις αποφεύγουν, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο στρατός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χάρτη για να καλέσει τους Παλαιστίνιους από συγκεκριμένες περιοχές να εκκενώσουν την περιοχή όταν η χερσαία επίθεση των IDF επεκταθεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, αντί να απαιτήσει μαζικές εκκενώσεις όπως έκανε στο βόρειο τμήμα της Γάζας, τονίζουν οι IDF σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Οι IDF δημοσίευσαν πληροφορίες σχετικά με την εκκένωση των αμάχων της Γάζας για την ασφάλειά τους στο επόμενο στάδιο του πολέμου.

Ο χάρτης που δημοσιεύθηκε χωρίζει το έδαφος της Γάζας σε ζώνες σύμφωνα με αναγνωρίσιμες περιοχές. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Γάζας να προσανατολιστούν και να εκκενωθούν από συγκεκριμένα σημεία για την ασφάλειά τους, αν χρειαστεί.

Ο ιστότοπος και ο εκπρόσωπος των IDF στα αραβικά δημοσίευσαν τις σχετικές πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτός ο χάρτης για τους πολίτες της Γάζας δημοσιεύθηκε σε ανακοινώσεις που διανεμήθηκαν από τις IDF στη Γάζα:

Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι οι IDF ρίχνουν φυλλάδια στο Χαν Γιουνίς, της Νότιας Γάζας, λέγοντας στους κατοίκους να μετακινηθούν», αναφέρεται στην ανάρτηση.

