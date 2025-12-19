Χάρτης στην συνέντευξη Tύπου του Πούτιν έδειχνε προσάρτηση Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια (pics)

Η μαραθώνια, διάρκειας τεσσάρων ωρών ετήσια συνέντευξη Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει να δώσει πολλές νέες ειδήσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος, άλλοτε με χρησμούς και άλλοτε με την χαρακτηριστική του ωμότητα, φροντίζει να κάνει από πριν γνωστή τη θέση της χώρας του για όλα τα ανοιχτά διεθνή ζητήματα. Είναι όμως ένας μοναδικός τρόπος το πολύωρο τηλεσόου να στείλει και στο εσωτερικό το μήνυμα μιας ανυποχώρητης προεδρίας.

Ακόμη και φέτος, όταν οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πιο έντονες από κάθε άλλη φάση του πολέμου, αυτό που είχε να πει κατά την τετράωρη εμφάνισή του ο Ρώσος πρόεδρος, ήταν ότι οι θέσεις της Μόσχας... ήταν γνωστές από πέρυσι.

Η λογική του, εξάλλου, είναι γνωστή και την παρουσιάζει σε κάθε δυνατή περίσταση, όπως έκανε και σήμερα: Η «μπάλα» είναι στο γήπεδο «των λεγόμενων δυτικών αντιπάλων, του επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων χορηγών τους» και περιμένουμε τις κινήσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην τετράωρη συνέντευξή του σήμερα (που φυσικά καλύπτει πολλά εσωτερικά θέματα), ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο είναι αυτό που αρνείται να δώσει ένα τέλος στην πολεμική διαμάχη με ειρηνικά μέσα.

Ωστόσο, όπως συνέχισε, βλέπει κάποιες ενδείξεις ότι «θέλουν να εμπλακούν σε κάποιου είδους διάλογο».

«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», είπε ακόμη, κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές για τον πόλεμο.

Η ρωσική θέση, όπως την κατέθεσε στο κοινό, είναι ότι η Μόσχα θέλει να δώσει ένα τέλος στην πολεμική σύγκρουση, αλλά «στη βάση των αρχών που εξέθεσα πέρυσι», οι οποίες αρχές, πάντα κατά τον Πούτιν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκάλεσαν τη σύγκρουση στη ρίζα τους.

Η Ουκρανία συστηματικά θεωρεί ότι αυτές οι αρχές μαξιμαλιστικές και το μόνο που θέλουν είναι να ταπεινώσουν την Ουκρανία ώστε να κάνει τεράστιες υποχωρήσεις.

Φυσικά ο ίδιος έχει άλλη άποψη και το έδειξε με τον χάρτη πίσω του: Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά το αριστερό άκρο, απεικονίζεται όχι μόνο η Κριμαία αλλά και οι τέσσερις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία προσάρτησε το 2022, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί με καλά λόγια στον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο είπε ότι κάνει σοβαρές και ειλικρινείς προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος. Στη συνάντηση που είχαν τον Αύγουστο στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία έκανε κάποιους συμβιβασμούς (άγνωστο ποιους) στους οποίους συμφώνησε ο Τραμπ. Τάχθηκε μάλιστα και υπέρ της νομικής προσφυγής του Τραμπ κατά του BBC.