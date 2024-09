Χάρις κατά Τραμπ: Ορκίζεται να γίνει δικτάτορας μια μέρα

Επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε η Κάμαλα Χάρις, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

Συγκεκριμένα, η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου κατηγόρησε τον αντίπαλό της, υποψήφιο με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών πως «ορκίστηκε να γίνει δικτάτορας μια μέρα», καλώντας τους πολίτες να μην τον αφήσουν.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί άλλη ανάρτηση της Χάρις, με την οποία κατηγορούσε τον Τραμπ για την πολιτική του σχετικά με τις εκτρώσεις. «Είπε ότι πρέπει να ''τιμωρήσουμε'' τις γυναίκες που κάνουν έκτρωση. Είπε ότι είναι «περήφανος» για το ρόλο του στον τερματισμό της Roe. Εξαπέλυσε ακραίες απαγορεύσεις αμβλώσεων σε όλη τη χώρα. Το ιστορικό και η θέση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αναπαραγωγική ελευθερία είναι ξεκάθαρα», ανέφερε στην ανάρτησή της.

He said we should “punish” women who have an abortion. He said he is “proud” of his role in ending Roe. He unleashed extreme abortion bans across the country. Donald Trump’s record and position on reproductive freedom are clear.

Τέλος, επανήλθε με νέα ανάρτηση, κάλεσε τους ψηφοφόρους να επιλέξουν ποια πατρίδα θέλουν. Αυτήν που κυριαρχεί «το χάος, ο φόβος και το μίσος;» ή αυτήν της «ελευθερίας, της συμπόνιας και της δικαιοσύνης;», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για την πολιτική του αντιπάλου της.

In this election, we each face a question: What kind of country do we want to live in?



A country of chaos, fear, and hate? Or one of freedom, compassion, and rule of law?



Each of us has the power to answer that question with our vote.