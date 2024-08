Ανάλυση CNN

Τη στρατηγική της για το πώς θα καταφέρει να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να κερδίσει την προεδρία ξεκαθάρισε η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές του Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις μέσω της συνέντευξής της στο CNN.

Όπως αναφέρει στην ανάλυσή του το αμερικανικό δίκτυο, η Χάρις απέφυγε ενδεχόμενα λάθη, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μομέντουμ που έχει σε αυτήν την προεδρική κούρσα.

Η Χάρις παραχώρησε τη συνέντευξή της ούσα στο «μικροσκόπιο», με τον Τραμπ και τους συμμάχους του να την κατηγορούν ότι απέφευγε τον Τύπο και ότι δεν θα άντεχε «υπό πίεση», υπονομευόμενη από τις δικές της αλλαγές πολιτικής που θα έσκαγαν «τη φούσκα ευφορίας» που επικρατεί στην εκστρατεία της.

Donald Trump killed our bill to secure the border in order to help himself politically.



It would have added more border agents and allowed us to increase fentanyl seizures.



As President, I will make sure that bill gets back to my desk—and I will sign it.pic.twitter.com/psDbSdDSMG — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Η αντιπρόεδρος προτίμησε οραματικά θέματα και φιλοδοξίες παρά λεπτομερή σχέδια πολιτικής, και αρνήθηκε να εξηγήσει πλήρως τις αλλαγές γραμμής σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ενέργεια. Αλλά ήταν μια πιο επιδέξια, πειθαρχημένη και προετοιμασμένη πολιτική προσωπικότητα τουλάχιστον σε σχέση με τη βραχύβια υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, ή σε στιγμές επιρρεπείς σε «πολιτικά ατυχήματα» στις αρχές της θητείας της ως αντιπρόεδρος. Η Χάρις αντιμετώπισε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τις ερωτήσεις σχετικά με τα τρωτά της σημεία, εστιάζοντας σε θέματα που ήταν ασφαλέστερα για την ίδια. Κάτι που είχε αποτύχει να κάνει σε μια επιζήμια συνέντευξή της στο NBC το 2021.

Η Χάρις απέφυγε επίσης τυχόν προφανή λάθη που θα έθεταν την εκστρατεία της εκτός τροχιάς και θα απαιτούσαν να περιορίσει την πολιτική ζημιά ενόψει της κρίσιμης τηλεμαχίας με τον τέως πρόεδρο Τραμπ στις 10 Σεπτεμβρίου στη Φιλαδέλφεια. Και μια εβδομάδα αφότου η κεντρική της ομιλία στο συνέδριο των Δημοκρατικών επεκτάθηκε στο βασικό της επιχείρημα ότι είναι καιρός η Αμερική να «γυρίσει σελίδα» από τις διχαστικές πρακτικές του Τραμπ, αρνήθηκε να παρασυρθεί στις προκλήσεις του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της για τη φυλετική της ταυτότητα.

«Τα ίδια και τα ίδια. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ», ήταν αυτό που αρκέστηκε να αναφέρει. Η απάντησή της έδειξε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει στην εκστρατεία της να ξεπεραστεί από ερωτήσεις σχετικά με τη φυλή, παρόλο που οι δυνατότητές της ως η πρώτη μαύρη γυναίκα και Ινδοαμερικανή πρόεδρος θα αποτελέσουν ένα σταθερό φόντο για την υπόλοιπη προεκλογική καμπάνια.

Η αντίθεση με τον Τραμπ

Η Χάρις ήταν ήρεμη και πραγματίστρια, σε αντίθεση με την εγωμανία και τον ναρκισσισμό του αντιπάλου της. Η συμπεριφορά της, ενώ προσπαθούσε να απευθύνει έκκληση στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που δεν ενθουσιάζονταν με τον Τζό Μπάιντεν, πιθανότατα εκπλήρωσε τους περισσότερους από τους στόχους της για τη συνέντευξη, και ήταν σύμφωνη με την προφανή στρατηγική της να παρέχει μια εναλλακτική λύση σε οποιονδήποτε Αμερικανό είναι αρνητικά διακείμενος απέναντι στον Τραμπ.

Επίσης, κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ και των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης ότι χρησιμοποιούσε τον υποψήφιο αντιπρόεδρο κυβερνήτη, Τιμ Γουόλς ως «δεκανίκι» στη συνέντευξη, και ότι δεν ήταν σε θέση να απαντήσει η ίδια σε ερωτήσεις, καθώς κυριάρχησε έχοντας ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο έναντι του υποψήφιου αντιπροέδρου.

Χρησιμοποίησε τη συνέντευξη για να αναπτύξει τη βασική της επίθεση στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του Τραμπ, κάτι που είναι το θεμέλιο του επιχειρήματος που προβάλλει στους ψηφοφόρους. «Νομίζω ότι δυστυχώς, την τελευταία δεκαετία, είχαμε στον τέως πρόεδρο κάποιον που πραγματικά προωθούσε μια ατζέντα και ένα περιβάλλον που αφορά τη μείωση του χαρακτήρα και της δύναμη αυτού που είμαστε ως Αμερικανοί, διχάζοντας πραγματικά το έθνος μας», είπε η Χάρις.

The American people are ready for a new way forward.



Our former president has pushed an agenda that diminishes the character and strength of who we are as Americans, and divides our nation.



People are ready to turn the page.pic.twitter.com/yyd4tBqdMu — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Λίγες λεπτομέρειες για την ατζέντα της

Αλλά η Χάρις ήταν αόριστη ως προς το τι θα έκανε στην πραγματικότητα ως πρόεδρος, και μερικές φορές «θόλωνε» βασικά ζητήματα για να αποφύγει να μιλήσει για επώδυνες επιλογές.

Οι απαντήσεις της ήταν γεμάτες με τρόπους με τους οποίους ήλπιζε να βοηθήσει τη μεσαία τάξη μειώνοντας τις τιμές, κάνοντας τη στέγαση πιο προσιτή, μειώνοντας τις τιμές των φαρμάκων και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Αλλά η Χάρις δεν χάραξε έναν ξεκάθαρο δρόμο για το πώς θα εφαρμόσει τέτοια σχέδια. Δεν είπε επίσης πώς θα πλήρωνε για τέτοια προγράμματα.

On day one of my administration, I will implement my plan for an opportunity economy.



This plan will bring down the cost of everyday goods, invest in America's small businesses, and extend the Child Tax Credit.pic.twitter.com/jAQwsUl8QS — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Η τάση της να μιλά με γενικότητες και όχι με το «ζουμί» της πολιτικής της αποδείχθηκε από την πρώτη ερώτηση στη συνέντευξη, όταν δεν μπόρεσε να δώσει μια ακριβή απάντηση για το ξεχωριστό βήμα που θα έκανε την πρώτη μέρα της προεδρίας της. Μίλησε ευρέως για το οικονομικό της σχέδιο και τη θέλησή της να επενδύσει στην αμερικανική οικογένεια, καταλήγοντας: «Υπάρχουν πολλά πράγματα (να γίνουν) την πρώτη μέρα».

Αλλαγή σκέψης σε πολιτικές

Κατά καιρούς, ο πραγματισμός της Χάρις «ξεθώριαζε» σε ασάφεια. Όταν αντιμετώπισε τη στροφή πολιτικής της στο fracking (αμφιλεγόμενη μέθοδο εξόρυξης υδρογονανθράκων που μπορεί να είναι βλαπτική για χλωρίδα και πανίδα) - ένα τεράστιο ζήτημα για την διακυβευόμενη πολιτεία της Πενσιλβάνιας - επέμεινε ότι δεν είχε πραγματικά αλλάξει τη θέση της. «Αυτό που έχω δει είναι ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε και μπορούμε να αυξήσουμε μια ακμάζουσα οικονομία καθαρής ενέργειας χωρίς να απαγορεύσουμε το fracking», είπε.

Πολλοί υποστηρικτές της κλιματικής αλλαγής θα υποστήριζαν ότι το fracking είναι ασυμβίβαστο με μια πράσινη οικονομία. Ωστόσο, η Χάρις επέμεινε ότι ενώ ήταν αντίθετη στην απαγόρευση του fracking «οι αξίες μου δεν έχουν αλλάξει», επιδιώκοντας προφανώς να συγκαλύψει αντιφατικές θέσεις.