Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για την AI υπουργό - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα (vids)

Ένταση επικράτησε στη Βουλή της Αλβανίας για χάρη της Diella, το πρώτο ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων.

Η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου, με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό πάνω από το κεφάλι του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα.

VIDEO

Albania PM’s AI-generated “minister” becomes cause of high tensions and chaos in Parliamenthttps://t.co/uq0DJynnY2 pic.twitter.com/G65qlBBmee — DTT-NET English (@dtt_net_english) September 18, 2025

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ράμα επρόκειτο να παρουσιάσει την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης. Κι ενώ όλοι ανέμεναν ότι η συζήτηση θα συνεχιζόταν για ώρα, διεκόπη μόλις μετά από 20 λεπτά, σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο Ράμα περιέγραψε την πρώτη υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέφερε ότι θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή Τεχνητής Νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε έπειτα.

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε προσωπικώς και η Diella: «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος.»

«Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω», είπε.

Παρόλα αυτά, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα, φωνάζοντας διαμαρτυρόμενοι να «μην γελοιοποιείται το κοινοβούλιο».

Ο Ράμα τότε προειδοποίησε τους βουλευτές ότι αν δεν καθίσουν στη θέση τους θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας, όπερ και έγινε, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εγκριθεί με 82 ψήφους υπέρ.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γκασμέντ Μπάρντι και ο Φιντρέλ Κρέκα πέταξαν αρκετά αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής.

Έτσι, η συνεδρίαση διεκόπη με παρέμβαση της φρουράς.