Handelsblatt: Η Γερμανία θα παραγγείλει πάνω από 600 συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να παραγγείλει περισσότερα από 600 συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας Skyranger 30 από τη Rheinmetall πριν από το τέλος του έτους, ανέφερε την Παρασκευή η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη πηγές του υπουργείου Άμυνας και της βιομηχανίας.

Η σύμβαση για τον πυργίσκο και το όχημα - στην προκειμένη περίπτωση το τροχοφόρο θωρακισμένο όχημα Boxer, που κατασκευάστηκε από κοινού με τη γαλλογερμανική αμυντική εταιρεία KNDS - αποτιμάται σε περισσότερα από εννέα δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου δέκα δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τη Handelsblatt.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Γερμανία θα ξεκινήσει την προμήθεια «αρκετών εκατοντάδων» αρμάτων Skyranger τους επόμενους μήνες. Μέχρι στιγμής έχουν παραγγελθεί 19.

Η αεράμυνα έχει έρθει στο προσκήνιο στην Ευρώπη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών πως η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από τον αυξανόμενο αριθμό πρόσφατων εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών συμμάχων της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Δεν θέλω να μιλήσω για αριθμούς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας σε τακτική κυβερνητική συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για την παραγγελία των 600 αρμάτων μάχης.

Εκπρόσωπος της Rheinmetall παρέπεμψε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα στον γερμανικό στρατό, ωστόσο ανέφερε ότι η εταιρεία προετοιμάζεται για σημαντική αύξηση της παραγωγής λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος για το Skyranger από αρκετές χώρες-πελάτες.

«Ο τρέχων στόχος είναι τουλάχιστον 200 μονάδες ετησίως», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Rheinmetall θα προμηθεύσει την Ουκρανία με συστήματα Skyranger 35, εξοπλισμένα με πυροβόλο 35 χιλιοστών, μετά την παραλαβή τριψήφιας παραγγελίας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από χώρα της ΕΕ με έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ανακοίνωσε ξεχωριστά η εταιρεία την Παρασκευή.

Το κινητό σύστημα αεράμυνας Skyranger του γερμανικού αμυντικού ομίλου έχει αναπτυχθεί ειδικά για την προστασία από στόχους που πετούν σε χαμηλό ύψος.

Στο παρελθόν, η Γερμανία βασιζόταν κυρίως στο αντιαεροπορικό άρμα Gepard για πολύ μικρής εμβέλειας αεράμυνα - έως τριών χιλιομέτρων - ένα όπλο που απέκτησε φήμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το Βερολίνο απέσυρε τα Gepard το 2010 για λόγους εξοικονόμησης κόστους.