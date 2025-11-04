Handelsblatt: Η Γερμανία θα αυξήσει κατά 3 δισ. ευρώ τη βοήθεια στην Ουκρανία

Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει την οικονομική της βοήθεια προς την Ουκρανία κατά περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος, δήλωσαν την Τρίτη δύο κυβερνητικές πηγές, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος χορηγός στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, έχοντας παράσχει περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022. Στον προϋπολογισμό του 2026, το Βερολίνο είχε ήδη προβλέψει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία.

«Θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας για όσο χρειαστεί, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας», δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Reuters.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Άμυνας της Γερμανίας θα προσθέσουν επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία στις τελικές προσαρμογές του προϋπολογισμού του 2026, ανέφερε η ίδια πηγή. Το ποσό αυτό θα καλύψει το πυροβολικό, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα τεθωρακισμένα οχήματα και την αντικατάσταση δύο συστημάτων Patriot, πρόσθεσε.

Δεύτερη κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε τα σχέδια, τα οποία αναμένεται να εγκριθούν.