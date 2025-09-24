Χαμενεΐ: Η Χεζμπολάχ παραμένει όρθια - Το Ιράν δεν υποκύπτει στις πιέσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου

«Η ιστορία της Χεζμπολάχ συνεχίζεται και η σημαντική της δύναμη για τον Λίβανο και όχι μόνο δεν πρέπει να υποτιμάται», δήλωσε σε τηλεοπτική του ομιλία ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι «ο Μάρτυρας Σαγιέντ Χασάν Νασράλα ήταν ένας θησαυρός για τον ισλαμικό κόσμο».

Ειδικότερα, ο Χαμενεΐ σημείωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που αποσύρθηκαν από την πυρηνική συμφωνία και δεν μπορούμε να διεξάγουμε συνομιλίες μαζί τους επειδή ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος λόγω δυσπιστίας». Πρόσθεσε, «το Ιράν δεν θα υποκύψει στις πιέσεις που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό ουρανίου».

Τόνισε ότι «χρησιμοποιούμε εμπλουτισμένο ουράνιο σε σημαντικούς τομείς και ο ιρανικός λαός επωφελείται από αυτό. Το εμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, το περιβάλλον, την τεχνολογία, τους επιστημονικούς τομείς και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας».

Επισήμανε ότι «η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εμπλουτισμένο ουράνιο δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις και δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Ο κατάλογος των χρήσεων του εμπλουτισμένου ουρανίου είναι μακρύς και ο εχθρός δεν ήταν ικανοποιημένος με τη χρήση του».

Επανέλαβε ότι «δεν επιδιώκουμε να κατέχουμε πυρηνικές βόμβες. Έχουμε δεκάδες ανώτερους πυρηνικούς επιστήμονες, εκατοντάδες άλλους που ακολουθούν αυτή την πορεία και χιλιάδες που εργάζονται στον πυρηνικό τομέα».

Όπως τόνισε, «το Ιράν πλήρωσε βαρύ τίμημα για την επίτευξη του εμπλουτισμού ουρανίου και δεν θα εγκαταλείψουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο ιρανικός λαός θα χτυπήσει όποιον θέλει να τον εγκαταλείψουμε».

Ο Χαμενεΐ ανέφερε: «Στην τρέχουσα κατάστασή μας, οι συνομιλίες τις ΗΠΑ σίγουρα δεν θα ωφελήσουν και δεν θα αποτρέψουν καμία βλάβη στη χώρα. Αντίθετα, θα οδηγήσουν σε βλάβη. Η αμερικανική πλευρά έχει ήδη καθορίσει το αποτέλεσμα των συνομιλιών και δήλωσε ότι δεν θα αποδεχθεί ένα αποτέλεσμα που θα διαταράξει και θα κλείσει το πεδίο εφαρμογής του πυρηνικού προγράμματος».

Όπως υποστηρίζει, «θέλουν το Ιράν να είναι εντελώς απαλλαγμένο από πυραύλους και όταν το στοχεύουν, να μην μπορεί να αμυνθεί. Αυτό θέλουν από τις συνομιλίες». Προσθέτοντας ότι «όσον αφορά την πυρηνική συμφωνία, έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας, αλλά δεν έχουν άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράν».

Είπε ότι «η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την Αμερική εν γνώσει των απειλών αποτελεί ένδειξη αδυναμίας και σπατάλη της ιρανικής τιμής», τονίζοντας ότι «η διαπραγμάτευση με την Αμερική αυτή τη στιγμή δεν θα φέρει κανένα όφελος στο Ιράν και δεν θα αποτρέψει καμία βλάβη». Εξήγησε ότι «η Αμερική θέλει να επιβάλει τις επιταγές της στο Ιράν και αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση».

Πηγή: ΕΡΤ