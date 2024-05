Χαμάς: Εξετάζει θετικά κατάπαυση του πυρός για 40 ημέρες

Θετικά φαίνεται να εξετάζει η Χαμάς την πιο πρόσφατη πρόταση κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Εν αναμονή της απάντησης της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς από τις χώρες που μεσολαβούν, δηλαδή το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, ιατρικές πηγές έκαναν λόγο σήμερα για νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον τομέα της Ράφας, στο νότιο άκρο του θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του Ντρορ Ορ, κατοίκου του κιμπούτς Μπεερί, δυο από τα παιδιά του οποίου, που είχαν επίσης απαχθεί την 7η Οκτωβρίου από τους τρομοκράτες της Χαμάς, απελευθερώθηκαν τον Νοέμβριο, όταν είχε συμφωνηθεί ανακωχή μιας εβδομάδας.

