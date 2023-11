Η Χαμάς απειλεί να καθυστερήσει την απελευθέρωση ομήρων - Τι απαντάει το Ισραήλ

Εντείνονται οι ανησυχίες για την αμοιβαία ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, με παλαιστίνιους κρατούμενους από το Ισραήλ, καθώς αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «απείλησε» να μην συνεχιστεί η διαδικασία. Με έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία, προειδοποιούν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες απελευθερωμένων Ισραηλινών.

Μετά το χθεσινό θρίλερ με την καθυστέρηση παράδοσης των ομήρων από τη Χαμάς, που παραλίγο να οδηγήσει σε ακύρωση της 4ήμερης εκεχειρίας και την επανέναρξη του πολέμου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ομήρους, σήμερα ένας αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ο Μαχμούντ Μαρντάουι, μιλώντας στα τηλεοπτικό κανάλι του Κατάρ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν τηρεί τα όσα προβλέπονται από τη συμφωνία, διαμηνύοντας ότι αν δεν αλλάξει αυτό δεν θα απελευθερωθούν άλλοι όμηροι.

«Δεν θα απελευθερώσουμε άλλους ισραηλινούς ομήρους εάν το Ισραήλ δεν συμμορφωθεί με την αρχή της αρχαιότητας στην απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μετέδωσε η Jerusalem Post, ενώ διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένα ακόμα πρόσκομμα που προβάλλουν οι τρομοκράτες για να καθυστερήσουν τη διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων είναι οι κατηγορίες πως το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Κάτι το οποίο διαψεύδουν οι ισραηλινές αρχές λέγοντας πως αντιθέτως είναι τα ίδια τα μέλη της Χαμάς που προκαλούν προβλήματα στην εύρυθμη ολοκλήρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

