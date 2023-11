Αυτοί είναι οι 13 Ισραηλινοί που απελευθερώθηκαν, 8 παιδιά και 5 γυναίκες (pics&vid)

Ελεύθεροι αφέθηκαν 17 όμηροι (και όχι 20 όπως είχε γνωστό αρχικά) που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα. Δεκατρείς Ισραηλινοί (οκτώ παιδιά και πέντε γυναίκες), που απήχθησαν στο κιμπούτς Μπεερί και τέσσερις Ταϊλανδοί υπήκοοι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και από εκεί μέσω του περάσματος της Ράφα στην Αίγυπτο και έπειτα στο Ισραήλ.

Η Νοάμ (12 ετών) και η Σάρον Αβιγκτόρι, είχαν επισκεφθεί μια οικογένεια στο κιμπούτς Μπεερί όταν τρομοκράτες της Χαμάς τις απήγαγαν στις 7 Οκτωβρίου, κρατώντας τις ομήρους στη Γάζα για 50 ημέρες. (Πηγή: Times of Israel)

Αναλυτικά, απελευθερώθηκαν:

Η Σοσάν Χαράν 67 ετών, η κόρη της Αντί Σοχάμ 38 ετών και τα παιδιά της, Γαχέλ 3 ετών και Ναβέχ 8 ετών.

Η Σίρι Βάις 53 ετών και η κόρη της Νογκά Βάις 18 ετών.

Η Μάγια Ρεγκέβ 21 ετών.

Η Χίλα Ροτέμ 12 ετών.

Η Έμιλι Χαντ 9 ετών.

Ο Νοάμ Ορ 17 ετών και η Άλμα Ορ 13 ετών.

Η Νοάμ Αβιγκντόρι 12 ετών και η μητέρα της Σάρον Αβιγκτόρι 52 ετών.

O Νοάμ και η Άλμα Ορ απήχθησαν από τη Χαμάς από το σπίτι τους στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου (Times of Israel)

Παράλληλα, απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Με ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι οι όμηροι βρίσκονται πλέον σε ισραηλινό έδαφος.

«Οι δυνάμεις μας συνοδεύουν τους απελευθερώντες ομήρους μέχρι να φτάσουν στις οικογένειές τους στα νοσοκομεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται: «Οι διοικητές των IDF και οι στρατιώτες χαιρετούν και αγκαλιάζουν τους όμηρους που επιστρέφουν σπίτι».

