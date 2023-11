Ισραηλινά ΜΜΕ: 13 όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα από τη Χαμάς

Ακόμη 13 από τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet και το Army Radio επικαλούμενα Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η Χαμάς έχει παρουσιάσει στο Ισραήλ κατάλογο με τους 13 ομήρους, μεταξύ των οποίων 9 παιδιά, που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, μεταξύ των οποίων θα είναι και κάποιοι Αμερικανοί πολίτες, ανέφερε το Ynet.

Σύμφωνα με το ίδιο ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο, αυτή τη φορά δεν θα χωριστούν μέλη οικογενειών, όπως συνέβη κατά τον δεύτερο γύρο απελευθερώσεων.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει λάβει κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αν και δεν είχε διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι διαθέτει τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αλλά δεν είχε αποκαλύψει την ταυτότητά τους, τον αριθμό τους, αλλά ούτε και την ώρα που αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

Χθες οι τρομοκράτες απελευθέρωσαν 17 ομήρους και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ άφησε ελεύθερους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Μετά την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ομήρων την Παρασκευή, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά περίπου 200 ομήρους, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί συνολικά 26 όμηροι.

Οι χθεσινές απελευθερώσεις καθυστέρησαν πολλές ώρες, καθώς η Χαμάς να κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν σέβεται τη συμφωνία, αλλά τελικά η διαδικασία προχώρησε. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντορόν Σπίλμαν έκανε λόγο για «τακτική» της Χαμάς «να καθυστερεί» στο πλαίσιο «ψυχολογικού πολέμου».

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος, έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει τους 13 Ισραηλινούς ομήρους και τους τέσσερις Ταϊλανδούς να μπαίνουν σε οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, λίγο πριν τα μεσάνυκτα. Μια νεαρή γυναίκα, με επίδεσμο στον αστράγαλο που περπατούσε με πατερίτσες ήταν ξαπλωμένη σε φορείο σε ένα από τα οχήματα.

Το κομβόι πέρασε στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και οι όμηροι οδηγήθηκαν στη συνέχεια στο Ισραήλ.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες ήταν η Μάγια Ρεγκέβ, 21 ετών, η οποία απήχθη μαζί με τον 18χρονο αδελφό της όταν προσπαθούσαν να φύγουν από το μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova το οποίο δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς. Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τη νεαρή γυναίκα και τον αδελφό της δεμένους στο πίσω μέρος από ένα φορτηγάκι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που η Μάγια επιστρέφει σε εμάς. Ωστόσο η καρδιά μου είναι κομμάτια επειδή ο γιος μου Ιτάι είναι ακόμη φυλακισμένος της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε η μητέρα τους Μίριτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

Representatives from the @ICRC just transferred 17 hostages via Egypt, including 13 Israeli and 4 Thai hostages, to ISA and IDF Special Forces, as they make their way to Israeli hospitals, where they will be reunited with their families.



We have been preparing to welcome our… pic.twitter.com/ulogSb2hk5