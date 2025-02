Χαμάς: Ανακοίνωσε τα ονόματα των έξι ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν το Σάββατο

Τα ονόματα των Ισραηλινών ομήρων που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι το Σάββατο (22/02) ανακοίνωσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους: Ελία Κοέν, Ταλ Σοχάμ, Ομέρ Σεμ Τοβ, Ομέρ Βενκέρτ, καθώς και τους Χισάμ αλ Σάγεντ και Αβερά Μεγκίστου, που κρατούνται όμηροι για κάπου δέκα χρόνια.

Μάλιστα, ο Χισάμ αλ Σάγεντ και ο Αβερά Μεγκίστου είναι πολίτες, οι οποίοι εισήλθαν στη Γάζα πριν από μια δεκαετία και έκτοτε κρατούνται εκεί.

Σημειώνεται ότι, το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των έξι Ισραηλινών. «Παραμένουμε συγκρατημένοι και προσευχόμαστε ο Ταλ να επιστρέψει σώος», ανέφερε η οικογένεια του Ταλ Σοχάμ.

Omer Wenkert, Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Avera Mengistu, and Hisham al-Sayed are finally coming home.



