Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν στοχοποιούν τις ΗΠΑ

Χάκερ που υποστηρίζουν το Ιράν και επιτίθενται σε στόχους στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και προς τις ΗΠΑ, αυξάνοντας τον κίνδυνο να στοχοποιηθούν Αμερικανοί εργολάβοι άμυνας, σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Χάκερ που στηρίζουν το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για σημαντική κυβερνοεπίθεση την Τετάρτη εναντίον της αμερικανικής εταιρείας ιατρικού εξοπλισμού Stryker.

Εχουν επίσης επιχειρήσει να διεισδύσουν σε κάμερες σε χώρες της Μέσης Ανατολής για να βελτιώσουν τη στόχευση ιρανικών πυραύλων, ενώ έχουν επιτεθεί σε κέντρα δεδομένων στην περιοχή, βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ, σχολείο στη Σαουδική Αραβία και αεροδρόμιο στο Κουβέιτ.

Το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά σε επιθετικές κυβερνοδυνατότητες. Ομάδες που εργάζονται για την Τεχεράνη έχουν διεισδύσει στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν στοχοποιήσει εγκαταστάσεις ύδρευσης στις ΗΠΑ και έχουν επιχειρήσει να παραβιάσουν αμερικανικά αμυντικά δίκτυα.