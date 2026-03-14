HAE: Καπνός υψώνεται πάνω από πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα

Καπνός υψωνόταν σήμερα πάνω από μία σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), που, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ένα νέο πλήγμα εναντίον πετρελαϊκών υποδομών του Κόλπου.

Σύννεφα μαύρου καπνού διακρίνονται πάνω από τη Φουτζάιρα, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό λιμάνι στο οποίο ιρανικές επιθέσεις έχουν ήδη στοχοθετήσει μία αποθήκη πετρελαίου. Ένας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου βρίσκεται επίσης εκεί.

Την ίδια ώρα, δύο πηγές από την πετρελαϊκή βιομηχανία είπαν στο Ρόιτερς ότι ορισμένες επιχειρήσεις φόρτωσης ανεστάλησαν στο εμιράτο της Φουτζάιρα, αφότου ξέσπασε μία πυρκαγιά εκεί σήμερα.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά την πτώση συντριμμιών κατά τη διάρκεια αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με το γραφείο επικοινωνίας του Εμιράτου.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως δυνάμεις της πολιτικής προστασίας διαχειρίζονται το περιστατικό με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν πως θεωρούν τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως νόμιμους στόχους και κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές, τη 15η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

«Ενημερώνουμε την ηγεσία των Εμιράτων πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί νόμιμο δικαίωμά της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της πλήττοντας αμερικανικούς εχθρικούς πυραύλους που βρίσκονται στα λιμάνια, τις αποβάθρες και τις κρυψώνες του αμερικανικού στρατού» στα Εμιράτα, δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου το Κέντρο Συμμαχικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya.

Το κείμενο, το οποίο αναγνώσθηκε στην κρατική τηλεόραση, καλεί τον πληθυσμό να «εκκενώσει» αυτές τις ζώνες.