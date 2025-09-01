Ανάλυση Politico

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανατροπή του, καθώς η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, δηλώνουν αποφασισμένοι να καταψηφίσουν την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Politico.

Παρά το γεγονός ότι η Λεπέν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση - με την έφεση να εκδικάζεται το επόμενο έτος -, επιλέγει να αξιοποιήσει την πολιτική κρίση για να πιέσει υπέρ πρόωρων εκλογών και της παραίτησης του Μακρόν.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού, σε συνεργασία με τον πρόεδρο, επιχείρησε να επιβάλει περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ, ποντάροντας ότι η Λεπέν θα απέφευγε να ρίξει την κυβέρνηση. Ωστόσο, εκείνη απέρριψε κάθε σενάριο συνεννόησης, κατηγορώντας τον Μακρόν για την πολιτική και κοινωνική κρίση της χώρας. Με ανάρτησή της στο Χ, δήλωσε ότι μόνο η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης μπορεί να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα επιλογής.

Τα αριστερά κόμματα έχουν επίσης προαναγγείλει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση, γεγονός που αφήνει τον Μπαϊρού με ελάχιστα περιθώρια πολιτικής επιβίωσης. Οι συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί με τον Εθνικό Συναγερμό θεωρούνται απίθανο να οδηγήσουν σε συμβιβασμό. Σε περίπτωση πτώσης, ο Μακρόν εξετάζει εναλλακτικές, με το όνομα του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου να ακούγεται ως πιθανός διάδοχος.

Παράλληλα, το αίτημα για εκλογές φαίνεται να έχει λαϊκή απήχηση. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση Ifop, το 63% των Γάλλων δηλώνει υπέρ της επιστροφής στις κάλπες, ποσοστό που αγγίζει το 86% μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα αναμέτρηση ενδέχεται να οδηγήσει ξανά σε ασταθές κοινοβούλιο.

Στο εσωτερικό του Εθνικού Συναγερμού, η Λεπέν συνεχίζει να ασκεί τον έλεγχο της στρατηγικής, παρά τα σενάρια περί διαδοχής της από τον πρόεδρο του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντέλα. Ο τελευταίος έχει καλέσει επανειλημμένα τον Μακρόν σε παραίτηση, ενώ δεν αποκλείεται σε περίπτωση εκλογών να προταθεί ως υποψήφιος πρωθυπουργός εφόσον το κόμμα κερδίσει την πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζορντάν Μπαρντέλα σημείωσε ότι «μπορούμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στις κάλπες με τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης». Μίλησε, επίσης, πριν από συνάντηση με στόχο την προετοιμασία του RN για τις κοινοβουλευτικές εκλογές και είπε ότι το κόμμα είχε ήδη επιλέξει το 85% των υποψηφίων του.

Παρά τα εμπόδια, η Λεπέν και οι συνεργάτες της αναζητούν νομικές οδούς για να αμφισβητήσουν την απαγόρευση εκλογικής συμμετοχής της, ακόμη και στο Συνταγματικό Δικαστήριο, προκειμένου να διατηρήσει ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης εξουσίας.