H Γαλλία ξεκινά εκστρατεία προσλήψεων για νέα εθελοντική στρατιωτική θητεία

Εκστρατεία για την πρόσληψη χιλιάδων νέων για μια νέα εθελοντική εθνική στρατιωτική θητεία διάρκειας 10 μηνών ξεκινά η Γαλλία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι οι πρώτοι συμμετέχοντες ξεκινούν τη θητεία τους τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον Νοέμβριο, είναι ανοιχτό σε όλους τους νέους Γάλλους πολίτες ηλικίας 18-25 ετών που επιθυμούν «να συμβάλουν στην ικανότητα της χώρας να αντισταθεί σε ένα αβέβαιο περιβάλλον», όπως δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιάν Μαντόν, σε συνέντευξη Τύπου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη μεταβολή σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου χώρες που για δεκαετίες είχαν τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ ανησυχούν για τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και γι' αυτό που θεωρούν επιθετική στάση της Ρωσίας.

Από τον Σεπτέμβριο, 3.000 νέοι θα ενταχθούν είτε στο στρατό, είτε στο ναυτικό, είτε στην αεροπορία για αποστολές σε γαλλικό έδαφος, αριθμός που θα αυξηθεί σε 4.000 το 2027 και σε 10.000 ετησίως μέχρι το 2030.

Θα λαμβάνουν περίπου 800 ευρώ (935 δολάρια) το μήνα και θα εκτελούν καθήκοντα που θα κυμαίνονται από την παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών έως την επιτήρηση κατά της τρομοκρατίας, και θα υπηρετούν σε θέσεις που θα κυμαίνονται από χειριστή drone έως αρτοποιό, μηχανικό, ηλεκτρολόγο και μέλος του ιατρικού προσωπικού.

Όπως αναφέρει το Reuters, μετά το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενταχθούν στην πολιτική ζωή, να γίνουν εφέδροι ή να παραμείνουν στις ένοπλες δυνάμεις, αντανακλώντας τη «μακροπρόθεσμη εξέλιξη του στρατού προς ένα υβριδικό μοντέλο», δήλωσε η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βωτρέν, στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει 150 εκατομμύρια ευρώ το 2026 και συνολικά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2026-2030, ανέφερε.