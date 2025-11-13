H Ελβετία περνά στον επόμενο γύρο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τους δασμούς

Με τον Αμερικανό εκπρόσωπο για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, θα συναντηθεί σήμερα Πέμπτη για εμπορικές συνομιλίες ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας, Γκι Παρμελέν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των δασμών του προέδρου Τραμπ εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ελβετία προσπαθεί να διαπραγματευτεί τη μείωση των εισαγωγικών δασμών 39% στα προϊόντα της, που επέβαλε ο Τραμπ τον Αύγουστο, με πηγή να δηλώνει στο Reuters ότι η συμφωνία είναι κοντά.

Ο Παρμελέν πέταξε για την Ουάσινγκτον με την Ελέν Μπούντλιγκερ Αρτιέντα, επικεφαλής της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (SECO), η οποία φαινόταν «αρκετά αισιόδοξη» όταν αναχώρησαν με κυβερνητικό αεροσκάφος, σύμφωνα με την τηλεοπτική εκπομπή SRF.

Η ελβετική κυβέρνηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις εν εξελίξει συνομιλίες.

Ο Παρμελέν χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» τη συνομιλία που είχαν οι δύο τους με τον Γκριρ σε βιντεοκλήση την Παρασκευή.

Μια συμφωνία για τη μείωση των δασμών στο 15% θα μπορούσε να επιτευχθεί την επόμενη ή τις επόμενες δύο εβδομάδες, ανέφερε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αν και απαιτείται ακόμη η τελική έγκριση του Τραμπ.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εργάζεται για μια συμφωνία μείωσης των δασμών στα προϊόντα από την Ελβετία. Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, «δεν έχω καθορίσει κανένα αριθμό, αλλά θα εργαστούμε για κάτι που θα βοηθήσει την Ελβετία».

Η μείωση των δασμών από 39% σε 15% θα αποτελέσει «ακτίδα ελπίδας» για την ελβετική βιομηχανία, δήλωσε ο Χανς Γκέρσμπαχ, διευθυντής του Οικονομικού Ινστιτούτου KOF στο ETH Ζυρίχης.

Οι τομείς των μηχανημάτων, των οργάνων ακριβείας, της ωρολογοποιίας και των τροφίμων της Ελβετίας, που έχουν τις ΗΠΑ ως μεγάλη εξαγωγική αγορά, θα επωφεληθούν περισσότερο από μια τέτοια μείωση, πρόσθεσε.

Με δασμολογικό συντελεστή 39%, μεταξύ 7.500 και 15.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στην Ελβετία θα κινδυνεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις του KOF. Ωστόσο, ένα ποσοστό 15% θα εξουδετερώσει αυτή την απειλή, δήλωσε ο Γκέρσμπαχ.

Στην τελευταία περίπτωση, η ελβετική οικονομική ανάπτυξη, η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις του KOF θα ανέλθει σε 0,9% το 2026, θα ξεπεράσει και πάλι το 1%, πρόσθεσε. «Αυτό θα ήταν μια ανακούφιση για ολόκληρη την οικονομία», δήλωσε ο Γκέρσμπαχ.