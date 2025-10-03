Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής εκκλησίας

Γυναίκα ορκίστηκε ως αρχιεπίσκοπος για πρώτη φορά στην ιστορία της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ο λόγος για την 63χρονη πρώην επίσκοπο του Λονδίνου, Ντέιμ Σάρα Μάλαλι, η οποία είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Κατάγεται από το Σάρει της Αγγλίας και από το 1999 ως το 2004 ήταν επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Hello, my name is Bishop Sarah Mullally.



I'm deeply honoured to have been called to serve as the 106th Archbishop of Canterbury.https://t.co/2FIJRUADZk pic.twitter.com/IqTgcfi7tp — Archbishop of Canterbury (@OfficeofABC) October 3, 2025

BREAKING: Britain appointed Sarah Mullally as the new Archbishop of Canterbury, the first time a woman has been named leader of the Church of England in the 1,400 year history of the role https://t.co/JNbxD9QD2p pic.twitter.com/AahppcA0AJ — Reuters (@Reuters) October 3, 2025

Καταλαμβάνει τη θέση αυτή ένα χρόνο σχεδόν από τότε που ο πρώην πνευματικός ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Τζάστιν Γουέλμπι, παραιτήθηκε από το αξίωμά του εξαιτίας κακού χειρισμού σε σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται αρχιεπίσκοπος από τότε που επετράπη στις γυναίκες να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή από το 2014.