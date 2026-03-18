Guardian: Υποστηρικτής του Κρεμλίνου στρέφεται κατά του Πούτιν: «Δικάστε τον»

Για χρόνια, ο Ιλιά Ρεμέσλο συγκαταλεγόταν στους πιο σταθερούς υποστηρικτές του Κρεμλίνου, στοχοποιώντας επικριτές του καθεστώτος και δυσφημώντας ανεξάρτητους δημοσιογράφους, μπλόγκερ και στελέχη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, μια αιφνίδια και εντυπωσιακή μεταστροφή φαίνεται να τον έφερε σε ευθεία σύγκρουση με την εξουσία, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο 42χρονος νομικός δημοσίευσε αργά το βράδυ της Τρίτης ένα εκτενές μανιφέστο στο Telegram, απευθυνόμενος στους περίπου 90.000 ακολούθους του. Υπό τον τίτλο «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Βλαντίμιρ Πούτιν», κατήγγειλε τον Ρώσο πρόεδρο ως «παράνομο» και χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «αποτυχημένο», υποστηρίζοντας ότι έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία.

Ο Ρεμέσλο υποστήριξε ότι τα περισσότερα από είκοσι χρόνια διακυβέρνησης Πούτιν αποδεικνύουν πως «η απόλυτη εξουσία διαφθείρει», καλώντας τον να παραιτηθεί και να λογοδοτήσει ως εγκληματίας πολέμου. Σε δηλώσεις του την επόμενη ημέρα επανέλαβε τη θέση του, επισημαίνοντας ότι «ο στρατός δεν προχωρά και ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά», ενώ χαρακτήρισε τις απώλειες «τεράστιες» και τα όποια εδαφικά κέρδη «ανούσια».

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στο αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης, την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση και τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Αυτός ο άνθρωπος έχει καταστρέψει ό,τι έχει αγγίξει. Η χώρα κυριολεκτικά καταρρέει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σύγχυση στον ρωσικό διαδικτυακό χώρο, με πολλούς να αμφισβητούν την αυθεντικότητα της στροφής του. Ορισμένοι έκαναν λόγο για πιθανή παραβίαση του λογαριασμού του, σενάριο που διαψεύστηκε όταν ο ίδιος εμφανίστηκε σε βίντεο επιβεβαιώνοντας τις θέσεις του. Άλλοι θεώρησαν ότι ενδέχεται να πρόκειται για ελεγχόμενη κίνηση του Κρεμλίνου.

Ο ερευνητής Ιβάν Φιλίποφ χαρακτήρισε την επίθεση «άνευ προηγουμένου», σημειώνοντας ότι ελάχιστοι από τους λεγόμενους «Z-bloggers» έχουν τολμήσει να αμφισβητήσουν ανοιχτά τον Πούτιν. Ο ίδιος ο Ρεμέσλο απέρριψε κάθε σενάριο σκηνοθεσίας, δηλώνοντας ότι «απλώς λέει την αλήθεια».

Στο παρελθόν, ο Ρεμέσλο υπήρξε μέλος του Public Chamber και είχε ενεργό ρόλο σε εκστρατείες κατά του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, καταθέτοντας επανειλημμένα εναντίον του στα δικαστήρια.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης υπήρξε αρχικά επιφυλακτική. Ο στενός συνεργάτης του Ναβάλνι, Λεονίντ Βόλκοφ, δήλωσε ότι αρχικά υποψιάστηκε σκηνοθεσία, αλλά στη συνέχεια εκτίμησε πως οι δηλώσεις «ξεπερνούν κάθε όριο» και δεν θα μπορούσαν να έχουν εγκριθεί από το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος ο Ρεμέσλο δηλώνει προετοιμασμένος για τις συνέπειες. «Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε δίωξη. Ήρθε η ώρα να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δική του ευθύνη για τη μακροχρόνια στήριξη του καθεστώτος.