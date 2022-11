Guardian: Οι Ρώσοι στρατιώτες έκαιγαν τους νεκρούς τους στη χωματερή της Χερσώνας

Μαρτυρίες κατοίκων και εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας της Χερσώνας επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Guardian που αναφέρει ότι η χωματερή της πόλης είχε μετατραπεί σε ζώνη απαγόρευσης εισόδου από τις ρωσικές κατοχικές δυνάμεις και η εξήγηση που δίνουν είναι ότι εκεί εναπόθεταν τα πτώματα των στρατιωτών τους που είχαν πέσει στη μάχη και μετά, για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, τα έκαιγαν.

We visited a landfill in #Kherson where garbage collectors & residents say #Russia dumped&burned hundreds of bodies of their own soldiers killed during heavy fighting. My latest with pics by ⁦@AlessioMamo.⁩ #Ukraine #war #invasion https://t.co/yi7tOufVzX