Guardian: Η πλειοψηφία στα πέντε μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ θεωρεί «ξεπούλημα» τη συμφωνία δασμών με ΗΠΑ

Η πλειοψηφία των πολιτών στα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαπάτησε τους πολίτες κατά τις διαπραγματεύσεις μιας «ταπεινωτικής» συμφωνίας δασμών με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία «ωφελεί τις ΗΠΑ» πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσκόπηση, που δημοσίευσε ο Guardian

Η έρευνα, που διεξήχθη από το Cluster17 για την πλατφόρμα συζήτησης για ευρωπαϊκά θέματα Le Grand Continent, κατέγραψε ότι το 77% των ερωτηθέντων - από 89% στη Γαλλία έως 50% στην Πολωνία - θεωρούσε ότι η συμφωνία θα ωφελήσει κυρίως την οικονομία των ΗΠΑ, ενώ μόλις το 2% πίστευε ότι θα ωφελήσει την Ευρώπη.

Στις πέντε χώρες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του πληθυσμού της ΕΕ, κατά μέσο όρο το 52% χαρακτήρισε τη συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ ως «ταπείνωση».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΕ θα άρει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και θα παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για διάφορα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ. Ωστόσο, τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε βασικό δασμό 15%.

Επιπλέον, οι εταιρείες της ΕΕ δεσμεύονται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ η Ένωση πρέπει να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων και να αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για αμερικανικές αμυντικές εξαγωγές - απαιτήσεις που απορρίπτουν περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων.

Σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η ΕΕ συνθηκολόγησε περισσότερο από ό,τι οι ΗΠΑ και υποτάχθηκε στον εκφοβισμό της Ουάσινγκτον.

Η δημοσκόπηση, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, δείχνει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συμμερίζονται αυτή την άποψη: κατά μέσο όρο το 75% των ερωτηθέντων αξιολόγησε την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων ως «πολύ» ή «αρκετά» ανεπαρκή.

Σχεδόν το 70% δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να μποϊκοτάρει αμερικανικά προϊόντα βάσει των όρων της συμφωνίας, ενώ το 44% χαρακτήρισε τον Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», το 47% «αυταρχικό» και το 36% «σαν δικτάτορα».

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν δυσαρεστημένα με την προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στις ΗΠΑ, ενώ σχεδόν το 40% πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να αντιταχθεί στις ιδιοτροπίες του Τραμπ.