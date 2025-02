Γραφείο Νετανιάχου: Τρεις από τους ομήρους που παραδόθηκαν από τη Χαμάς δολοφονήθηκαν στη Γάζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τρεις από τους ομήρους, οι σοροί των οποίων επεστράφησαν τη νύκτα στο Ισραήλ από τη Χαμάς, «δολοφονήθηκαν» όσο βρίσκονταν υπό κράτηση.

«Με βάση τις υπηρεσίες Πληροφοριών και πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Οχάντ (Γιαχαλομί), ο Τσάχι (Ιντάν) και ο Ιτζίκ (Ελγκαράτ) δολοφονήθηκαν όσο βρίσκονταν υπό κράτηση στη Γάζα», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Η τέταρτη σορός που παραδόθηκε στο Ισραήλ τη νύκτα της Τετάρτης ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον Σλόμο Μανσούρ για τον οποίο οι ισραηλινές αρχές είχαν επισημάνει στις 11 Φεβρουαρίου ότι σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, προτού το πτώμα του μεταφερθεί στη Γάζα.

Following the completion of the identification process by the IDF, the Health Ministry National Center of Forensic Medicine and the Israel Police, IDF representatives have, overnight, informed the Yahalomi, Idan, Mantzur and Elgarat families