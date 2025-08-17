Γουίτκοφ: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα». Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν παρουσίασε τα αιτήματά του για «ανταλλαγές εδαφών» με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, επιμένοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει την περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν την αφήγηση του Τραμπ για τη συνάντηση προς τους ομολόγους του.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι, σε αντάλλαγμα, θα ήταν πρόθυμος να παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στις υπόλοιπες περιοχές της Ουκρανίας - στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια - και να δεσμευτεί να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Ωστόσο, δεν υποχώρησε στο αίτημα για εξάλειψη αυτού που η Ρωσία αποκαλεί «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία, όρος που αφορά τη μείωση του μεγέθους του ουκρανικού στρατού, την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών ένταξης στο ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση ουδετερότητας της χώρας.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» αναφορικά με τη Ρωσία, σε ένα λακωνικό μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social, μια μέρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Το μήνυμά του δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και εν όψει της αυριανής συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.