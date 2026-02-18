Γουίτκοφ: «Ουσιώδης πρόοδος» στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ εξήρε σήμερα την «ουσιώδη πρόοδο» που σημειώθηκε κατ’ αυτόν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ρώσων και ουκρανών αξιωματούχων με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος θα κλείσει τέσσερα χρόνια την ερχόμενη Τρίτη.

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.



President Trump's success in bringing both sides of this war…

«Η επιτυχία του προέδρου (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ να φέρει και τις δυο πλευρές στο τραπέζι οδήγησε σε ουσιώδη πρόοδο», ανέφερε μέσω X ο αμερικανός διαπραγματευτής καθώς εντός ωρών ξεκινά η δεύτερη ημέρα συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Γενεύη με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον.

Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια όσον αφορά τις «προόδους».