Γουίτκοφ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Αμπού Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

«Σήμερα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες», ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.



This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026

«Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίστηκε χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες σε βάθος και παραγωγικές. Μολονότι παραμένει σημαντική δουλειά για να γίνει, πρόοδοι όπως αυτές δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μέρα των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη των συζητήσεων στο Αμπού Ντάμπι σήμερα, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ μέσω της εφαρμογής Telegram δήλωσε ότι «εργαζόμαστε στα ίδια σχήματα όπως χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, ομαδική εργασία και περαιτέρω συγχρονισμό θέσεων».

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεβ, δήλωσε πριν την έναρξη των συζητήσεων ότι σημειώνεται πρόοδος και υπάρχει θετική κινητικότητα στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

🚨 Russia and Ukraine set to begin a second round of peace talks in Abu Dhabi. pic.twitter.com/69W5sqiRRv — NewsSnack (@NewsSnack) February 5, 2026

«Υπάρχει αναμφιβόλως πρόοδος», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, καταγγέλλοντας, ωστόσο, απόπειρες «υποκινητών του πολέμου από την Ευρώπη (...) να παρεμποδίσουν αυτήν τη διαδικασία».

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, Τετάρτη, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα διαπραγματεύσεων του Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών απεσταλμένων.

Οι διήμερες τριμερείς συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά τη δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα της περασμένης εβδομάδας - την οποία στήριξαν οι ΗΠΑ - για να αποθηκεύσει πυρομαχικά, εξαπολύοντας την Τρίτη επιθέσεις με αριθμό-ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων κατά της Ουκρανίας.