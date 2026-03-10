Γουίτκοφ: Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στενός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη σε συνέντευξή του στο CNBC ότι πιθανότατα θα μεταβεί στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τον συντονισμό των σχεδίων πολέμου που αφορούν το Ιράν.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, ο Γουίτκοφ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν πλήξει καίρια το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Έχουμε σχεδόν πλήρως καταστρέψει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει να τελειώνει ο τρέχων πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ήταν λακωνικός: «Δεν ξέρω».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος αναφέρθηκε επίσης στη στάση της Ρωσίας σε σχέση με τη σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Όπως είπε, Ρώσοι αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν παρέχουν πληροφορίες στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

🇺🇸🇮🇷 CNBC: How do you see this war ending?



Steve Witkoff: I don’t know. pic.twitter.com/MfZIRrYD03 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 10, 2026

«Μπορούμε να ακολουθήσουμε τα λόγια τους», δήλωσε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος θεωρεί πως η Μόσχα μπορεί να έχει πράγματι μοιραστεί πληροφορίες με το Ιράν, ο Γουίτκοφ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Δεν είμαι αξιωματικός πληροφοριών, επομένως δεν μπορώ να σας το πω», δήλωσε.